Latvijā ieviesīs atompulksteņus. Kam paredzēta šī dārgā tehnoloģija?
Mobilo sakaru operators SIA "Bite Latvija" 2027. gada pirmajā pusē savā tīklā plāno ieviest atompulksteni, kas ļaus saglabāt precīzu mobilā tīkla sinhronizāciju arī GPS signāla traucējumu vai zuduma gadījumā, informēja uzņēmumā.
"Bite Latvija" norāda, ka, reaģējot uz GPS signāla traucējumiem Baltijas reģionā, "Bite Lietuva" par vairāk nekā 110 000 eiro iegādājusies atompulksteni, kas ļaus saglabāt precīzu mobilā tīkla sinhronizāciju arī GPS signāla traucējumu vai zuduma gadījumā.
Vienlaikus uzņēmumā min, ka atompulkstenis GPS signāla traucējumus nenovērš. Tā uzdevums ir nodrošināt neatkarīgu un precīzu laika avotu brīdī, kad GPS nodrošinātais laika signāls nav pieejams vai nav uzticams. Tas ļauj nepieciešamo laiku saglabāt bāzes staciju sinhronizāciju un līdz ar to arī stabilu mobilā tīkla darbību.
"Bite Lietuva" un "Bite Latvija" ir daļa no "Bites grupas", tāpēc abu valstu uzņēmumi izmanto kopējo grupas tehnoloģisko kompetenci un pieredzi tīkla attīstībā un noturības stiprināšanā. "Bite Latvija" atompulksteni savā tīklā plāno ieviest 2027. gada pirmajā pusē.
Kompānijā atzīmē, ka mobilā tīkla darbībai nepieciešama precīza bāzes staciju savstarpēja sinhronizācija. Parasti precīza laika iegūšanai tiek izmantots GPS satelītu nodrošinātais signāls, taču situācijās, kad GPS signāls nav pieejams vai nav uzticams, nepieciešams alternatīvs precīza laika avots, lai saglabātu tīkla sinhronizāciju.
Šādam mērķim "Bite Lietuva" šoruden ir iegādājusies atompulksteni. Pilnībā pazūdot GPS signālam, izvēlētais atompulkstenis vismaz 40 dienas spēj saglabāt laika precizitāti ar novirzi, kas nepārsniedz 100 nanosekundes, taču ierastos apstākļos šādu precizitāti iespējams uzturēt līdz 60 dienām.
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"Bite Latvija" Radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs uzsver, ka sakaru infrastruktūras noturība patlaban ir būtisks drošības jautājums. GPS traucējumi un citi hibrīdapdraudējumi parāda, ka kritiskās infrastruktūras noturību nevar skatīt atrauti katras valsts robežās. Lietuvas kolēģu pieredze ļauj šo risinājumu ieviest ar praktiski pārbaudītām zināšanām, tāpēc 2027. gada pirmajā pusē atompulksteni plāno ieviest "Bite Latvija" tīklā.
Jau ziņots, ka "Bite Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 209,825 miljoni eiro, kas ir par 14,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa bija 24,703 miljoni eiro, kas ir par 26,7% mazāk nekā 2024. gadā.
Kompānija reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 44 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Bite group", kas pieder globālam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam "Providence Equity Partners".