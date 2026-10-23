Kristīne Černaja-Mežmale ievēlēta par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja vietnieci
Eiropas Banku iestādes (EBA) Uzraudzības padome par priekšsēdētāja vietnieci uz divarpus gadiem ievēlējusi Latvijas Bankas padomes locekli Kristīni Černaju-Mežmali, pavēstīja EBA.
Jaunos pienākumus viņa sāks pildīt 2026. gada 1. novembrī, kad līdzšinējais EBA priekšsēdētāja vietnieks Helmuts Etls stāsies Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) izpilddirektora amatā.
Kristīne Černaja-Mežmale ir Latvijas Bankas padomes locekle un kopš 2023. gada pārstāv Latviju EBA Uzraudzības padomē ar balsstiesībām. Kopš 2023. gada jūlija viņa darbojas arī EBA valdē.
EBA priekšsēdētājs Fransuā Luī Mišo sveica Kristīni Černaju-Mežmali ar ievēlēšanu jaunajā amatā, paužot pateicību par viņas “gatavību uzņemties šo nozīmīgo pienākumu”. “Viņas plašā pieredze finanšu uzraudzībā būs liels ieguvums mūsu turpmākajā darbā, veicinot vienotu uzraudzības praksi, stabilitāti un noturību visu 27 Eiropas Savienības dalībvalstu finanšu sektorā,” sacīja Mišo.
“Laikā, kad finanšu nozare piedzīvo straujas pārmaiņas, ar nepacietību gaidu iespēju cieši sadarboties ar EBA priekšsēdētāju, Valdi un dalībvalstu atbildīgajām uzraudzības iestādēm. Mūsu mērķis būs stiprināt efektīvu, uz riskiem balstītu un samērīgu uzraudzības sistēmu, kas nodrošina finanšu stabilitāti, vienlaikus veicinot inovācijas un konkurētspēju visā Eiropas Savienībā,” atzina Kristīne Černaja-Mežmale.
Noslēdzot darbu EBA priekšsēdētāja vietnieka amatā, Helmuts Etls novēlēja Černajai-Mežmalei panākumus, “uzņemoties šo nozīmīgo amatu”.