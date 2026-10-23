VID sācis pārbaudīt Latvijas Zinātņu akadēmijas vadības deklarācijas: uzmanības centrā uzņēmums Kaimanu salās
Valsts ieņēmumu dienests sācis Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ivara Kalviņa un ģenerālsekretāres Baibas Rivžas valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudi. Neoficiāla informācija liecina, ka pārbaude varētu būt saistīta ar abu amatpersonu darbību Kaimanu salās reģistrētā farmācijas uzņēmumā.
Vēstīts, ka Kalviņš un Rivža savās amatpersonu deklarācijās, iespējams, nav norādījuši amatus farmācijas kompānijā "Zoar Limited". Uzņēmuma mājaslapā abi minēti kā konsultatīvās padomes locekļi. Kompānijas dibinātājs un rīkotājdirektors ir Kanans Višvanats, kurš Latvijas pilsonību ieguva 2023. gadā.
Šī informācija nākusi gaismā laikā, kad plašu rezonansi izraisījis Saeimas lēmums par Latvijas pilsonības piešķiršanu Kanana Višvanata dzīvesbiedrei, Indijas pilsonei Divjai Višvanatai. Jauns.lv jau ziņoja, ka vakar, 22. oktobrī, Saeima steidzamības kārtā atcēla tikai nedēļu iepriekš pieņemto likumu par pilsonības piešķiršanu viņai.
Sākotnēji pilsonības piešķiršana tika pamatota ar Višvanatas profesionālo darbību mākslīgā intelekta, datu zinātnes un farmācijas pētniecības jomā. Latvijas Zinātņu akadēmijas vadība bija paudusi atbalstu Latvijas pilsonības saņemšanai, uzsverot viņas ieguldījumu zinātnes un inovāciju attīstībā. Tomēr pēc Saeimas lēmuma publiskajā telpā izskanēja šaubas par Višvanatas izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu.
Višvanatas profesionālās darbības kontekstā uzmanība pievērsta arī viņas saistībai ar uzņēmumu "Dr. Vishys", kurā sieviete kopš 2024. gada strādā par mākslīgā intelekta laboratorijas vadītāju. Uzņēmums pieder viņas vīram Kananam Višvanatam. Kā liecina "Firmas.lv" dati, pēdējos pāris gadus tas strādājis bez apgrozījuma, vienlaikus uzkrājot vairāk nekā 200 000 eiro zaudējumus.
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Pēc publiski izskanējušajām šaubām Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicināja Saeimu izvērtēt situāciju un nepieciešamības gadījumā pārskatīt pieņemto lēmumu. Savukārt pati Divja Višvanata pārmetumus noraidījusi, apgalvojot, ka parlamentam iesniegtie dokumenti ir patiesi un pārbaudīti.
VID ir apstiprinājis Kalviņa un Rivžas deklarāciju pārbaudes sākšanu, taču tās rezultāti pagaidām nav zināmi.