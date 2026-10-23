No Rīgas lidostas ziemas sezonā varēs aizlidot uz 63 galamērķiem: gaidāmi arī jauni maršruti
Līdz ar pāreju uz ziemas laiku 25. oktobrī Rīgas lidostā sāksies ziemas lidojumu sezona, kurā pasažieriem būs pieejami regulārie lidojumi uz 63 galamērķiem 30 valstīs. Lidojumus nodrošinās 11 aviokompānijas, turklāt ceļotājus gaida arī vairāki jaunumi.
Šajā ziemas sezonā Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" piedāvās divus jaunus galamērķus – Kūsamo Somijā un Turīnu Itālijā. Savukārt Norvēģijas aviokompānija "Norwegian" turpinās vasarā sāktos lidojumus uz Bergenu Norvēģijā un Gēteborgu Zviedrijā. Arī "FlyOne Asia" ziemā divas reizes nedēļā nodrošinās reisus uz Uzbekistānas galvaspilsētu Taškentu.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo ziemas sezonu vairākos populāros maršrutos lidojumi kļūs biežāki. Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" palielinās reisu skaitu uz Dublinu, Milānu, Maltu, Barselonu, Malagu, Īstmidlendu, Līdsu un Londonu. Piemēram, uz Malagu turpmāk varēs lidot piecas reizes nedēļā līdzšinējo trīs vietā, bet uz Milānu – astoņas reizes līdzšinējo sešu vietā.
Papildu reisus plāno arī citas aviokompānijas. "airBaltic" palielinās lidojumu skaitu uz Londonu no deviņiem līdz desmit nedēļā, "LOT Polish Airlines" uz Varšavu lidos 20 reižu nedēļā līdzšinējo 17 vietā, savukārt "Uzbekistan Airways" uz Taškentu piedāvās četrus reisus nedēļā līdzšinējo trīs vietā.
Ziemas sezonā no Rīgas lidostas būs pieejami arī čarterreisi uz tūristu iecienītiem atpūtas galamērķiem. Tāpat iespējama lidojumu atjaunošana uz Dubaiju – ja to ļaus ģeopolitiskā situācija, reisus varētu atsākt Apvienoto Arābu Emirātu aviokompānija "FlyDubai".