Stradiņa slimnīcā darbu sāk Latvijā unikāla robotizēta sistēma sirds ritma traucējumu ārstēšanai
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā atklāta Latvijā vienīgā robotizētā sistēma sirds ritma traucējumu ārstēšanai. Jaunā tehnoloģija ļauj ārstiem ar milimetra precizitāti piekļūt pat grūti sasniedzamām vietām sirdī, un ar tās palīdzību jau veiksmīgi veiktas pirmās procedūras.
Robotizētā magnētiskās navigācijas sistēma "Stereotaxis Genesis" oficiāli atklāta vakar, 22. oktobrī, taču pacientu ārstēšanā tā tiek izmantota jau kopš septembra. Pirmā ar robotizēto sistēmu vadītā procedūra Latvijā notika 23. septembrī, un pacienti tika ārstēti arī iekārtas atklāšanas dienā.
Jaunā sistēma ieviesta slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centrā un tiek izmantota sirds ritma traucējumu ārstēšanai ar katetra ablācijas metodi. Tās laikā ārsti caur kājas asinsvadiem līdz sirdij ievada īpašus katetrus, ar kuriem atrod audu apvidus, kas izraisa ritma traucējumus. Pēc tam, izmantojot karstuma enerģiju, uz šīm šūnām iedarbojas, lai novērstu aritmijas cēloni.
Jaunās tehnoloģijas galvenā priekšrocība ir iespēja katetru vadīt ar magnētiskā lauka palīdzību, sasniedzot precizitāti viena milimetra robežās. Tas ir īpaši nozīmīgi sarežģītos gadījumos, kad ar tradicionālajām metodēm piekļūt sirds ritma traucējumu perēklim ir apgrūtinoši.
Stradiņa slimnīcas Aritmoloģijas nodaļas vadītājs kardiologs Kaspars Kupics skaidro, ka, manuāli vadot katetru, tā kustības iespējas ir ierobežotas. "Piemēram, vienam no mūsu pacientiem tas atradās zem sirds vārstuļa, citam – aiz anatomiska izliekuma. Jaunā robotizētā tehnoloģija palīdz katetru aizvadīt tieši tur, kur nepieciešams, un, sasniedzot vajadzīgo vietu, tas saglabā stabilu pozīciju, kustoties līdzi sirdij," norāda ārsts.
Savukārt Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs profesors Andrejs Ērglis uzsver, ka robotizētās tehnoloģijas neaizstāj ārstu, bet gan paplašina ārstēšanas iespējas. "Arī šajā gadījumā tā nav robota patstāvīgi veikta operācija – tā ir robotizēti asistēta procedūra, kurā visus lēmumus pieņem ārsts. Tieši šādā cilvēka zināšanu, pieredzes un moderno tehnoloģiju mijiedarbībā redzu medicīnas nākotni," skaidro profesors.
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Iekārtas atklāšanā piedalījās arī veselības ministrs Hosams Abu Meri, kurš uzsvēra Eiropas Savienības atbalsta nozīmi moderno tehnoloģiju ieviešanā Latvijas medicīnā. Viņš norādīja, ka īpaši būtiski ir tas, ka jaunā sistēma nav tikai nākotnes iecere, bet jau šobrīd tiek veiksmīgi izmantota pacientu ārstēšanā.
Stradiņa slimnīcā katetra ablācijas tiek veiktas jau daudzus gadus, un pieprasījums pēc šīm procedūrām turpina pieaugt. Ja 2014. gadā slimnīcā tika veiktas 574 šādas procedūras, tad 2025. gadā to skaits sasniedza jau 951. Jaunā sistēma ieviesta sadarbībā ar starptautisko medicīnas tehnoloģiju uzņēmumu "Stereotaxis".