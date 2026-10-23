"Skonto" stadionu iegādāsies Igaunijas uzņēmums; nākotnē tā vietā varētu tapt dzīvojamās mājas
Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs "Invego" ir vienojies par "Skonto" futbola stadiona īpašuma iegādi, nākotnē plānojot tajā attīstīt mūsdienīgu pilsētvidi. Attīstītājs apliecina, ka stadionā vēl piecus gadus turpinās spēlēt futbolu.
"Kad Latvija tuvākajos gados iegūs jaunu nacionālo stadionu, pašreizējais, savu laiku nokalpojušais Skonto stadions vairs nebūs nepieciešams. Mums ir koncepcija, kā šo teritoriju pārveidot par nozīmīgu artēriju, kas savieno Rīgas veco daļu ar jauno - Skansti," sola uzņēmuma dibinātājs un vadītājs Kristjans Tors Vehi, piebilstot, ka tik vērienīga attīstības projekta sagatavošana prasīs vismaz trīs līdz piecus gadus.
"Līdz Latvijas futbols iegūs jaunas, mūsdienīgas mājas, pašreizējais Skonto stadions nākamos piecus gadus paliks futbola rīcībā," apstiprina Invego vadītājs. Par to viņš informējis arī galvenās jaunā nacionālā stadiona projekta īstenošanā iesaistītās amatpersonas, tostarp Latvijas Futbola federācijas prezidentu, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāju un pilsētas galveno arhitektu. "Esmu pārliecināts, ka šie pieci gadi viņiem dos pietiekami daudz laika, lai rastu risinājumu jaunā nacionālā stadiona izveidei."
Nekustamo īpašumu attīstītājs "Invego" darbojas trīs valstīs - Igaunijā, Latvijā un Portugālē, un specializējas plaša mēroga dzīvojamo un biznesa kvartālu izveidē ar integrētu koncepciju, kas veido nākotnes pilsētvidi. Invego grupā ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi ietilpst vairāk nekā 60 uzņēmumu Igaunijā, Latvijā un Portugālē, un šobrīd tiek īstenoti 30 dažādi attīstības projekti.
PAPILDINĀTS: Vehi skaidro, ka uzņēmumam jau ir iecere, kā pašreizējo "Skonto" stadiona teritoriju pārveidot par mūsdienīgu pilsētvidi, kas savienotu Rīgas vēsturisko centru ar Skanstes apkaimi. Lai gan konkrēti apbūves plāni pagaidām nav atklāti, attīstītājs norāda, ka tik vērienīga projekta sagatavošanai būs nepieciešami vismaz trīs līdz pieci gadi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tikmēr jautājums par jaunā nacionālā futbola stadiona atrašanās vietu joprojām ir atklāts. Latvijas Futbola federācija iepriekš vērtējusi gan "Skonto" stadiona rekonstrukciju, gan jauna stadiona būvniecību Lucavsalā. Savukārt Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs rosinājis stadionu būvēt Skanstes apkaimē, blakus "Xiaomi Arēnai", nākotnē tur izveidojot daudzfunkcionālu sporta un pasākumu centru.