Latvijā nonācis pirmais salokāmais iPhone: ar ko izceļas jaunais iPhone Duo?
Latvijā nonācis pirmais salokāmais iPhone, un piektdien, 23. oktobrī, sākās jaunā iPhone Duo oficiālā tirdzniecība. Par godu šim notikumam C&C veikalā Brīvības ielā, Rīgā, norisinājās īpašs atklāšanas pasākums, kurā pasākuma vadītājs Ainārs Bumbieris un satura veidotāji Elīna Tailor un Rolands Juris Zibins izsaiņoja un izmēģināja jauno ierīci. Jaunā iPhone Duo ienākšanu tirgū ar īpašiem atklāšanas pasākumiem atzīmēja arī Viļņā un Tallinā.
“Pirmais salokāmais iPhone iezīmē būtiskas pārmaiņas. Tas nav tikai tālrunis ar jaunu dizainu, bet arī pavisam citāds veids, kā izmantot iPhone. Jaunais iPhone Duo paplašina lielā ekrāna izmantošanas iespējas – salocītā veidā tas saglabā kompaktu izmēru, savukārt atlocīts piedāvā ievērojami vairāk vietas darbam, izklaidei un ikdienas uzdevumiem. Šīs ir vienas no lielākajām iPhone ekrāna pārmaiņām kopš pirmā modeļa iznākšanas. Jau pirms oficiālās tirdzniecības sākuma Latvijā novērojām lielu interesi par iPhone Duo, un esam pārliecināti, ka jaunais modelis piesaistīs vēl plašāku tehnoloģiju entuziastu uzmanību,” norāda C&C izpilddirektors Baltijas valstīs Andrius Mežetis.
Lielākais iPhone ekrāns līdz šim
Jaunā iPhone Duo galvenā atšķirība ir tā salokāmais dizains. Atverot ierīci, skatam paveras 7,6 collu Super Retina XDR ekrāns – lielākais, kāds jebkad bijis iPhone, turklāt par 50 % lielāks nekā iPhone 18 Pro Max ekrāns. Savukārt salocītā veidā tālrunis saglabā kompaktu izmēru, un tā 5,4 collu ārējais ekrāns ļauj ērti izmantot ierīci arī ar vienu roku.
Atlocītā veidā iPhone Duo lielais ekrāns piedāvā vairāk vietas ne tikai filmu skatīšanai un spēļu spēlēšanai, bet arī ikdienas uzdevumu veikšanai. Ierīce ļauj vienlaikus izmantot divas lietotnes, piemēram, vienā ekrāna pusē rakstīt e-pastu, bet otrā pārskatīt dokumentus. Operētājsistēma iOS 27 ir pielāgota salokāmajam dizainam, tāpēc lietotnes automātiski pielāgojas ekrāna izmēram, ļaujot netraucēti turpināt iesākto arī tad, kad tālrunis tiek salocīts vai atvērts.
Pateicoties salokāmajam dizainam, iPhone Duo var novietot uz galda bez papildu statīva, pielāgojot ekrāna leņķi pēc vajadzības. Tas ir īpaši ērti, skatoties video vai piedaloties videozvanos, jo tālrunis nav jātur rokās. Lielā ekrāna īpašais nanotekstūras pārklājums samazina gaismas atstarošanos, tāpēc ekrānā redzamais ir labāk saskatāms arī spilgtā apgaismojumā.
Latvijā nonācis pirmais salokāmais iPhone: ar ko izceļas jaunais iPhone Duo?
Jaudīgs A20 Pro procesors un izturīgs titāna korpuss
iPhone Duo ir aprīkots ar jauno A20 Pro procesoru, kas īpaši izstrādāts mākslīgā intelekta uzdevumu veikšanai. Tā sešu kodolu centrālais procesors (CPU) ir līdz pat 50 % ātrāks, savukārt septiņu kodolu grafiskais procesors (GPU) darbojas līdz pat 2,1 reizei ātrāk nekā iPhone 15 Pro. Tālrunī iestrādāta arī tvaika kameras dzesēšanas sistēma, kas palīdz novērst pārkaršanu un nodrošina vienmērīgu ierīces darbību arī ilgstošas un intensīvas lietošanas laikā.
Tālruņa korpusa rāmis un eņģes pārsegs ir izgatavoti no augstas izturības 5. klases titāna. Ārējo ekrānu no skrāpējumiem un triecieniem pasargā Ceramic Shield 2 aizsargpārklājums, savukārt tālruņa aizmuguri – Ceramic Shield. iPhone Duo ir arī putekļu un ūdensizturīgs, un tā aizsardzības līmenis atbilst IP68 standartam.
iPhone Duo ir aprīkots ar divu akumulatoru sistēmu, kas ļauj tālruni ilgstoši izmantot bez uzlādes. Ar vienu uzlādi video iespējams skatīties līdz pat 31 stundai, izmantojot lielo ekrānu atlocītā veidā, vai līdz pat 44 stundām, izmantojot ārējo ekrānu. Tālrunis atbalsta arī ātro uzlādi ar vadu, ļaujot akumulatoru uzlādēt līdz 50 % vien 20 minūtēs.
iPhone Duo pieejams divās krāsās – zvaigžņu baltā un nakts debesu krāsā. Ierīce pieejama ar 256 GB, 512 GB, 1 TB vai 2 TB iebūvēto atmiņu.
Uzlabotā kameru sistēma paver plašākas fotografēšanas iespējas
iPhone Duo ir aprīkots ar divu 48 MP Fusion kameru sistēmu, ko veido galvenā kamera un īpaši plata leņķa kamera. Tās plašais skata leņķis ļauj vienā kadrā ietvert lielākas draugu kompānijas vai iemūžināt ne tikai cilvēkus, bet arī apkārtējo vidi.
Fotografējot ar galveno kameru, Duo Preview funkcija ļauj ārējā ekrānā reāllaikā redzēt uzņemamo kadru. Tādējādi fotografējamais cilvēks var redzēt, kas būs redzams attēlā, un vajadzības gadījumā pielāgot savu pozu. Savukārt Smart Take funkcija automātiski uzņem fotoattēlu brīdī, kad visi ir gatavi. Tas ir īpaši ērti, uzņemot grupas fotoattēlus, kuros vēlas būt arī pats fotogrāfs.
Tālrunim ir arī 12 MP Center Stage priekšējā kamera pašbildēm un videozvaniem. Papildu FaceTime kamera ir iebūvēta zem lielā ekrāna, nodrošinot iespēju veikt videozvanus arī tad, kad tālrunis tiek izmantots atlocītā veidā.
Iespēja baudīt jauno iPhone bez pirmās iemaksas
Jaunā iPhone Duo cena Latvijā ir no 2389 eiro. Tiem, kuri nevēlas uzreiz maksāt pilnu ierīces cenu, C&C piedāvā Smart Deal nomas pakalpojumu, kas ļauj saņemt jauno tālruni bez pirmās iemaksas, maksājot no 84 eiro mēnesī. Atkarībā no izvēlētajiem nosacījumiem ikmēneša maksājumi var būt līdz pat 30 % zemāki nekā standarta līzinga gadījumā.
Klienti var izvēlēties līguma termiņu uz 12, 18, 24 vai 36 mēnešiem. Pirmais ikmēneša maksājums jāveic ierīces pasūtīšanas brīdī. Līguma termiņa beigās tālruni iespējams atgriezt un, noslēdzot jaunu līgumu, izvēlēties jaunāku modeli. iPhone Duo iespējams pasūtīt C&C veikalos visā Latvijā, kā arī internetveikalā cec.lv.