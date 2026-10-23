Pie ierastā formāta vairs neatgrieztos: Kristīne Virsnīte, Lauris Zalāns un Madara Meiere atklāj salokāmo viedtālruņu priekšrocības
Salokāmie viedtālruņi jau labu laiku no nišas produkta daudziem kļuvuši par praktisku ikdienas sabiedroto. Septiņu gadu laikā kopš pirmā salokāmā viedtālruņa laišanas tirgū Samsung ir būtiski pilnveidojis šo tehnoloģiju, padarot ierīces arvien plānākas, vieglākas un ar mākslīgā intelekta palīdzību – daudzpusīgākas. Kristīne Virsnīte, Lauris Zalāns un Madara Meiere, atklāj, kā tās mainījušas viņu ikdienu, kuras funkcijas kļuvušas neaizstājamas un kādus stereotipus personīgā pieredze palīdzējusi lauzt.
Plašāks ekrāns, kad nepieciešams strādāt vai baudīt izklaidi, un kompakts izmērs pārējā laikā – salokāmie viedtālruņi apvieno priekšrocības, kuru dēļ agrāk nereti bija nepieciešamas vairākas ierīces. Taču to lielākā vērtība atklājas tieši ikdienas situācijās.
Lauris Zalāns: kvalitatīvam saturam vairs nav vajadzīgs papildu aprīkojums
Radio personība Lauris Zalāns salokāmos viedtālruņus lieto jau vairākus gadus. Viņa pirmā pieredze bija ar vienu no agrīnajiem Galaxy Flip modeļiem, kad lielāko pārsteigumu radīja pati iespēja salocīt ekrānu, nezaudējot, bet gluži pretēji - paplašinot tā funkcionalitāti. Šobrīd viņa palīgs ikdienā ir Galaxy Fold8 – šī gada Samsung salokāmo viedtālruņu saimes papildinājums, kas var lepoties ar jaunu, tā saukto “pases” formātu un ekrāna proporcijām, kas īpaši pielāgotas dažāda satura radīšanai un baudīšanai – sociālajiem tīkliem, video, spēlēm un e-grāmatām.
„Es noteikti nevarētu iedomāties sevi atkal lietojam selfiju kameru, jo pēdējos gadus tā vienkārši nav nepieciešama,” atklāj Lauris. Salokāmā viedtālruņa priekšrocība ir iespēja fotografēt un filmēt sevi ar galveno kameru, vienlaikus redzot uzņemamo kadru ārējā ekrānā: „Tas ļauj filmēt ar labākās kvalitātes kameru un sevi redzēt tā, it kā šis būtu selfiju režīms.”
Vēl viena Laura iecienīta priekšrocība ir iespēja izmantot pašu telefonu kā statīvu: „Savas lokanības dēļ to var izlocīt dažādos un visvisādos veidos, palīdzot atrast pareizo leņķi filmēšanai un satura veidošanai.” Savukārt atvērtā veidā plašais ekrāns ļauj viņam daudz ērtāk skatīties sociālo tīklu un cita veida saturu.
Lauris atzīst, ka viens no izplatītākajiem stereotipiem ir uzskats, ka ekrāna locījuma vieta ir uzkrītoša, traucē lietošanai vai viegli sabojājas. „No pieredzes saku, ka locījuma vietu, jo īpaši jaunajiem modeļiem, principā nevar manīt vispār. Kad ekrāns tiek izmantots, par to vispār var aizmirst.” Viņš piebilst, ka salokāmais viedtālrunis joprojām piesaista apkārtējo uzmanību – cilvēki vēlas to apskatīt, paturēt rokās un uzzināt lietošanas pieredzi. Savukārt tiem, kuri vēl tikai apsver pāreju uz šādu ierīci, Lauris ar smaidu iesaka: „Esiet gatavi, ka pēc šīs pārejas būs ārkārtīgi grūti domāt par jautājumu – kur es biju agrāk?! Nenožēlosiet!”
Kristīne Virsnīte: viedtālrunis, kas aizstāj gan planšetdatoru, gan reizēm arī datoru
Satura veidotāja Kristīne Virsnīte, kura ikdienā izmanto Galaxy Fold8 Ultra, atzīst, ka sākotnēji visvairāk pārsteidzis ierīces plānais un vieglais dizains. „Kaut kā nebiju iedomājusies, ka tā varētu būt, jo atceros, ka pirmie salokāmie telefoni ne tuvu tādi nebija. Šis ir milzīgs progress un kaut kas absolūti inovatīvs.”
Viņa īpaši novērtē iespēju atvērtā veidā to izmantot kā planšetdatoru. Plašais ekrāns kļuvis par ierastu sabiedroto gan lasīšanai, gan seriālu skatīšanai ceļā vai mājās, kad reizēm vairs nav nepieciešams pat ieslēgt televizoru vai atvērt datoru.
Tomēr viena no vērtīgākajām funkcijām Kristīnes ikdienā ir vairāku lietotņu vienlaicīga izmantošana jeb Multi Window, kas ļauj sadalīt ekrānu un darboties vairākās lietotnēs vienlaikus: „Vienā pusē mēdzu atvērt zinātnisko rakstu, otrā – veikt piezīmes. Es studēju, un šī ir lieliska priekšrocība, jo īpaši tad, ja esmu kaut kur rindā, piemēram, gaidu kādu vizīti. Izmantoju laiku lietderīgi. Līdzīgi šī iespēja noder arī satura veidošanā, kad vienā logā var sekot filmēšanas procesam, bet otrā skatīt iedvesmas video.”
Kristīne novērtē arī fotogrāfiju rediģēšanas iespējas. Sociālajiem tīkliem paredzētajiem attēliem viņa pievieno tekstus tieši telefonā, savukārt Galaxy AI mākslīgā intelekta funkcija Generative Edit ļauj no fotogrāfijām noņemt nevēlamus objektus: „Piemēram, ir patiesi skaists pilsētas kadrs, bet ielas malā mētājas banāna miza – es atļauju sev to izdzēst.”
Lai gan sākotnēji Kristīnei šķitis, ka salokāmais viedtālrunis būs pārāk liels, pieredze apliecinājusi pretējo. „Salocītā veidā tas neatšķiras ne no viena cita augstākās klases telefona vai ir pat kompaktāks. Man šķiet, cilvēkiem, kuri savā prātā tur “atvērtus vairākus pārlūkus”, šis derēs, kā uzliets, jo var nepaturēt prātā – var vienkārši atvērt savā telefonā.”
Madara Meiere: kompakts izmērs un brīvas rokas aktīvai ikdienai
Savukārt sertificēta fitnesa un uztura trenerei Madarai Meierei, kura lieto Samsung Galaxy Flip8, viena no lielākajām priekšrocībām šķiet iespēja pilna izmēra viedtālruni salocīt uz pusēm: „Šobrīd, paņemot rokās standarta telefonu, šķiet savādi, ka tā izmērs nemainās. Manējais aizņem daudz mazāk vietas kabatā un somā.”
Tomēr salokāmais dizains viņai sniedzis daudz vairāk par kompaktumu. Viena no Madaras iemīļotākajām iespējām ir fotografēšana un filmēšana brīvroku režīmā ar FlexCam. Daļēji salocītu telefonu iespējams novietot uz virsmas, izmantojot to kā statīvu: „Tas man ir milzīgs palīgs gan video filmēšanā, jo darbojas kā statīvs, gan taimera uzstādīšanā sporta zālē, lai varu to redzēt pa gabalu.” Īpaši ērta ir arī iespēja uzņemt fotogrāfiju attālināti, vienkārši parādot kamerai plaukstu.
Savā aktīvajā ikdienā Madara novērtē arī ārējo ekrānu jeb FlexWindow, kas ļauj izmantot noteiktas lietotnes un funkcijas, neatlokot telefonu. Piemēram, skrienot viņa var ērti pārslēgt dziesmas, savukārt fotografējot – izmantot ārējo ekrānu kadra priekšskatījumam.
Madara atzīst, ka viens no lielākajiem stereotipiem par salokāmajiem telefoniem ir to šķietamais trauslums: „Es savu atloku un aizloku ļoti daudz reižu dienas laikā, un tas vispār nemaina savu stingrumu savienojuma vietā. Arī locījuma līnija ikdienā vispār nav redzama.” Viņasprāt, Galaxy Flip8 apvieno praktiskumu ar dizainu, kas joprojām raisa apkārtējo interesi: „Šis telefons ir ne tikai kvalitatīvs un pilda visas savas funkcijas, bet ir arī kompakts, glīts un stilīgs,” rezumē Madara.
Lai gan visu trīs satura veidotāju ikdiena un vajadzības atšķiras, viņu pieredzi vieno kāda būtiska atziņa – salokāmais ekrāns nav tikai dizaina elements, bet praktiska priekšrocība, pie kuras ātri pierod. Uzzini vairāk par salokāmajiem viedtālruņiem ŠEIT.