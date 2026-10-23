PTAC uzdod "220.lv" nekavējoties pārtraukt negodīgo praksi
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) uzdevis SIA “Pigu Latvia”, kas pārvalda 220.lv, nekavējoties pārtraukt kādu negodīgu komercpraksi.
“220.lv” noteikumos bezmaksas preces saņemšana veikalā Rīgā bija norādīta kā lētākais saņemšanas veids. Tāpēc pircējiem, kuri preci bija saņēmuši ar piegādi, piemēram, pakomātā, bet vēlāk izmantoja atteikuma tiesības un to atgrieza, uzņēmums piegādes maksu neatmaksāja. “220.lv” to pamatoja ar to, ka pircēji nebija izvēlējušies "lētāko" piegādes veidu - preces bezmaksas saņemšanu veikalā.
PTAC uzsver, ka preces saņemšana komersanta tirdzniecības vietā nav uzskatāma par preču piegādi. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un atgriež internetā iegādātu preci, pārdevējam ir jāatmaksā arī standarta piegādes izdevumi. Ja patērētājs izvēlējies dārgāku piegādes veidu, pārdevējam nav jāatmaksā papildu izmaksas par šo izvēli.
PTAC ir uzdevis SIA “Pigu Latvia”, kas pārvalda 220.lv, nekavējoties pārtraukt šo praksi, dzēst attiecīgo noteikumu no vietnes un turpmāk neierobežot patērētāju tiesības saņemt standarta piegādes izdevumu atmaksu.
PTAC aicina arī citus interneta veikalus pārskatīt savus noteikumus un piegādes izdevumu atmaksas kārtību. PTAC uzsver, ka preces saņemšanu bez maksas komersanta tirdzniecības vietā nedrīkst izmantot kā pamatojumu, lai atteikuma tiesību gadījumā neatmaksātu patērētāja izdevumus par lētāko pieejamo standarta piegādi.