Konkursa "Latvijas e-Auto 2026/27" uzvarētāju apbalvošana
20. oktobrī Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē apbalvošanas ceremonijā tika paziņoti konkursa "Latvijas e-Auto 2026/27" uzvarētāji. Budžeta klasē uzvarēja "CUPRA ...
Eiropas zīmoli un Ķīnas jaunpienācēji sadala "Latvijas e-Auto 2026/27" galvenās balvas
20. oktobrī Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē apbalvošanas ceremonijā tika paziņoti konkursa "Latvijas e-Auto 2026/27" uzvarētāji. Budžeta klasē uzvarēja "CUPRA Raval", cenu grupā līdz 60 000 eiro augstāko vērtējumu saņēma "Zeekr 7GT", bet grupā virs 60 000 eiro par labāko tika atzīts "Mercedes-Benz GLC EQ". Eiropas ražotāji ieguva uzvaras budžeta un premium klasē, savukārt vidējā cenu grupā visu goda pjedestālu ieņēma Ķīnas zīmolu modeļi.
Konkursa trešajā sezonā žūrija vērtēja 33 elektroauto modeļus – no kompaktiem pilsētas auto līdz ģimenes un biznesa klases modeļiem, kā arī komerctransportam. Līdzās nobraukumam ar vienu uzlādi, uzlādes iespējām un energoefektivitātei tika vērtēts arī komforts, ergonomika, vadāmība, praktiskums un atbilstība cenai.
Konkursa rezultātus noteica 31 žūrijas dalībnieka vērtējums. Viņu vidū bija autoinženieri, autožurnālisti, autosportisti, elektromobilitātes eksperti, uzņēmēji un auto entuziasti. Finansēšanas, autoparku, uzlādes infrastruktūras, saules enerģijas un riepu speciālistu pieredze palīdzēja vērtēt modeļus arī no ikdienas lietošanas un uzturēšanas viedokļa.
Katru auto žūrijas dalībnieki vērtēja vairākos kritērijos, katrā piešķirot no 0 līdz 10 punktiem. Viens žūrijas dalībnieks auto varēja piešķirt ne vairāk kā 100 punktus. Summējot vērtējumus, tika noteikti kategoriju uzvarētāji.
Budžeta klasē uzvar "CUPRA Raval"
Budžeta klasē pirmo vietu ieguva “CUPRA Raval”, otrajā vietā ierindojās “Volkswagen ID. Polo”, bet trešajā “Renault 4 E-Tech electric”.
“Patīkamu pārsteigumu budžeta segmentā sagādājuši Eiropas autoražotāji, apliecinot, ka pieejama cena ne vienmēr nozīmē kompromisus dizainā un kvalitātē. Segmenta uzvarētājs “CUPRA Raval” veiksmīgi apvieno pieejamu cenu ar pārdomātām dizaina detaļām, kuras iederētos arī augstākas klases automobilī,” vērtē “SEB bankas” Līzinga pārvaldes Jauno darījumu un risku nodaļas vadītājs un konkursa žūrijas loceklis Matīss Janevičs-Dambis.
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Autoinženieris Andris Dambis, vērtējot ikvienu auto, īpašu uzmanību pievērš ergonomikai un dizainam un atzīst, ka budžeta klases līderos abi šie aspekti ir ļoti labi atrisināti: “Testējot automašīnas visa gada garumā, redzēju, ka daudzās no tām inženieri un konstruktori bija īpaši domājuši par ergonomiku, savukārt dažās vairāk pievērsušies citām lietām. Man ir svarīgi, lai mašīnā viss būtu saprotams un viegli lietojams un lai, skatoties uz tās dizainu, es par mašīnu priecātos. Tādēļ mani priecē budžeta klases rezultāti. “CUPRA”, “Volkswagen” un “Renault” tiešām ir labākās mašīnītes, varbūt arī tieši šādā secībā. Tās ir patīkamas, baudāmas un viegli lietojamas.”
“SIXT” vadītājs Somijā un Baltijas valstīs Arnis Jaudzems izceļ atšķirības starp abiem līderiem: “Lai gan “CUPRA Raval” un “Volkswagen ID. Polo” ir gana līdzīgi produkti, “CUPRA” zīmola spēcīgā atpazīstamība un vērtība Latvijā palīdzējusi izcelties tieši “Raval”. Trešajā vietā palika “Renault 4”, praktiskāka alternatīva pagājušā gada uzvarētājam “Renault 5”.”
Cenu grupā līdz 60 000 eiro visu goda pjedestālu ieņem Ķīnas zīmoli
Cenu grupā līdz 60 000 eiro uzvarēja “Zeekr 7GT”, otrajā vietā ierindojās “Zeekr 7X”, bet trešajā “XPENG P7+”. Otro un trešo vietu šķīra tikai 13 punkti jeb vidēji 0,4 punkti viena žūrijas dalībnieka vērtējumā.
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“Šis ir bijis Ķīnas autoražotāju uzvaras gads vidējā segmentā. Apvienojot premium klases tehnoloģijas, augstu veiktspēju un bagātīgu aprīkojumu, bet saglabājot vidējās klases cenu līmeni, tie arvien būtiskāk ietekmē konkurences dinamiku Eiropas elektroauto tirgū. Tieši “Zeekr 7GT” spilgti apliecina šīs pieejas potenciālu, piedāvājot kvalitātes, tehnoloģiju un aprīkojuma līmeni, kas rada iespaidu par ievērojami augstākas klases automobili,” vērtē Matīss Janevičs-Dambis.
Konkursa idejas autors un organizators, “Tavs Auto TV” galvenais redaktors Roberts Jansons uzsver dalībnieku spēcīgo konkurenci: “Vidējā cenu kategorijā šogad bija ļoti spēcīgs dalībnieku sastāvs, un tieši šī iemesla dēļ ārpus pirmā trijnieka palika tādi auto kā “Mercedes-Benz CLA”, “Tesla Model Y”, “Subaru E-Outback”, “Toyota bZ4X Touring” un “Kia EV5”. Šie ir ļoti labi produkti, tomēr jaunpienācēji no Ķīnas šoreiz pārliecināja ar piedāvājuma kopumu – modernām tehnoloģijām, tostarp 800 V arhitektūru, luksusa klasei atbilstošu aprīkojumu, nobraukuma rezervi, ātru uzlādi un, galvenais, cenu.”
Vienlaikus Jansons norāda: “Protams, paliek viens neatbildēts jautājums: kas ar “Zeekr” un “XPENG” notiks pēc trim vai pieciem gadiem? Mums vēl nav pietiekami daudz pieredzes stāstu ne par šo auto pēcpārdošanas servisu, ne par to atlikušo vērtību.”
“Ignitis ON” elektromobilitātes vadītājs Māris Sīklis izceļ piedāvājuma paplašināšanos: “Ir prieks redzēt arvien plašāku modeļu klāstu un vienlaikus arī finansiāli pieejamākus spēkratus. Tieši vidējā klasē izvēle ir visplašākā un konkurence īpaši spēcīga, tāpēc aicinu izpētīt arī citus modeļus. Tikpat labi savu favorītu atradīsiet arī citā spēkratā. Mani pašu patīkami pārsteidza “Mazda 6e” ar interjera dizainu un apdares kvalitāti.”
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Konkursa "Latvijas e-Auto 2026/27" padziļinātie žūrijas testa braucieni
Septembra izskaņā norisinājās konkursa “Latvijas e-Auto 2026/27” padziļinātie žūrijas testa braucieni ar visiem 33 pieteiktajiem elektroauto. Divās dienās žūrija vērtēja, ...
Klasē virs 60 000 eiro uzvar “Mercedes-Benz GLC EQ”
Cenu kategorijā virs 60 000 eiro uzvarēja “Mercedes-Benz GLC EQ”, otrajā vietā ierindojās “BMW iX3”, bet trešajā “Volvo EX60”. Īpaši tuva bija cīņa par otro vietu – “BMW iX3” un “Volvo EX60” šķīra tikai trīs punkti kopvērtējumā.
“Premium segmenta uzvarētājs “Mercedes-Benz GLC EQ” apliecina Eiropas zīmolu ilggadējās pieredzes, reputācijas un pārdomātas produktu attīstības nozīmi. Šajā segmentā pircēju izvēli ietekmē ne tikai automobiļa tehniskie parametri, bet arī dizains, izpildījuma kvalitāte un emocionālā pieredze, ko tas sniedz ikdienā. Lai gan visi trīs godalgotie modeļi piedāvā jaunākās tehnoloģijas, augstu veiktspēju, ātru uzlādi un lielu nobraucamo attālumu, tieši “Mercedes-Benz” vislabāk izdodas radīt ekskluzivitātes sajūtu,” vērtē Matīss Janevičs-Dambis.
Roberts Jansons izceļ uzvarētāja spēju apvienot atšķirīgas īpašības: “Bija ļoti interesanti vērot cīņu starp Eiropas grandiem. “Mercedes-Benz” un “BMW” premium klasē ir pārliecinoši līderi, tajā pašā laikā arī “Volvo” daudzus pārsteidza ar savu kvalitāti, dizainu un piedāvātajām tehnoloģijām. Šoreiz virsroku ņēma “Mercedes-Benz” spēja apvienot greznību un gaitas komfortu ar sportiskumu un dinamiku.”
Žūrija nosauc arī piemērotākos auto pilsētai, ģimenei un biznesam
Līdzās uzvarētājiem cenu kategorijās žūrija sešās nominācijās izcēla automobiļus, kas īpaši labi atbilst konkrētām lietotāju vajadzībām vai izceļas ar dizainu un uzlādes iespējām. Balvu “Radīts pilsētai” saņēma “Nissan MICRA”, nominācijā “Biznesa klase” uzvarēja “Mercedes-Benz GLC EQ”, bet par “Uzņēmēja izvēli” kļuva “Kia PV5 Cargo”. Balvu “Ģimenes izvēle” ieguva “Subaru E-Outback”, Dizaina balvu saņēma “BMW iX3”, savukārt par “Uzlādes karali” tika atzīts “Zeekr 7X”.
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Šogad konkursā pieteiktie auto modeļi pa kategorijām alfabētiskā secībā:
Budžeta kategorija: BYD DOLPHIN SURF, CUPRA Raval, Ford Explorer EV, Kia EV2, MG 4 Urban, Nissan MICRA, OMODA E5, Renault 4 E-Tech electric, Volkswagen ID.3 Neo un Volkswagen ID. Polo.
Kategorija līdz 60 000 eiro: BYD ATTO 3 EVO, BYD SEAL, KGM Musso EV, Kia EV5, Kia PV5 Cargo, Lexus RZ, Mazda 6e, Mercedes-Benz CLA 350 4M EQ, MG S6, Subaru e-Outback, SubaruSolterra, Subaru Uncharted, Tesla Model Y, Toyota bZ4X Touring, XPENG P7+, Zeekr 7GT un Zeekr 7X.
Kategorija virs 60 000 eiro: BMW iX3, Lexus ES, Mercedes-Benz GLB 250+ EQ, Mercedes-Benz GLC EQ SUV, Volvo ES90 un Volvo EX60.
Par “Latvijas e-Auto”
“Latvijas e-Auto” ir ikgadējs konkurss, kas iepazīstina sabiedrību ar jaunākajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un elektrisko automobiļu modeļiem Latvijas tirgū. Konkursa ietvaros tiek vērtēts elektroauto nobraukums, uzlādes iespējas, efektivitāte, drošība, komforts, tehnoloģijas un piemērotība ikdienas lietošanai Latvijas apstākļos.
Konkurss pulcē nozares ekspertus, autoražotājus, medijus un auto entuziastus, veicinot plašāku izpratni par e-mobilitātes attīstību Latvijā un palīdzot patērētājiem pieņemt informētākus lēmumus par nākamā auto izvēli.
Šogad konkursā pieteiktie auto modeļi: BMW iX3, BYD ATTO 3 EVO, BYD DOLPHIN SURF, BYD SEAL, CUPRARaval, Ford Explorer EV, KGMMusso EV, Kia EV2, Kia EV5, Kia PV5 Cargo, Lexus ES, Lexus RZ, Mazda6e, Mercedes-Benz CLA 350 4M EQ, Mercedes-Benz GLB 250+ EQ, Mercedes-Benz GLC EQ SUV, MG 4 Urban, MG S6, Nissan MICRA, OMODA E5, Renault 4 E-Tech electric, Subaru e-Outback, SubaruSolterra, SubaruUncharted, TeslaModel Y, Toyota bZ4X Touring, Volkswagen ID.3 Neo, Volkswagen ID. Polo,Volvo ES90, Volvo EX60,XPENG P7+, Zeekr 7GT un Zeekr 7X.
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Pirmā konkursa testu diena norisinājās 20. maijā, kad žūrija uzsāka elektroauto vērtēšanu. Sezonas turpinājumā 5. septembrī pie modes un dzīvesstilatirdzniecības centra “Spice” norisināsies “Spices e-Auto diena”, kur ar elektroauto jaunumiem varēs iepazīties plašāka sabiedrība. Savukārt 29. un 30. septembrī norisinājās fināla testa braucieni žūrijai. Konkursa noslēgums un apbalvošanas ceremonija notika 20. oktobrī Mežaparka estrādes Kokaru zālē.
Konkursa idejas autors un organizators ir Roberts Jansons, auto žurnālists un “TAVS AUTO TV” galvenais redaktors.
Konkursu atbalsta: SEB, SIXT, Ignitis ON, Goodyear, SolarSurfers, Kempower, Mobilly, TZMO Latvija, YES WE CAN, Spice, Cēsu darītava, Igates pils, LASI.LV, Latvijas Elektroauto biedrība, Radio SWH, Jauns.lv un What Car?.