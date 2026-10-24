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Bankas kartei beidzies termiņš, bet nauda joprojām apdraudēta: pētnieki atklāj bīstamu nepilnību
Bankas karte, kuras derīguma termiņš jau sen ir beidzies, ne vienmēr kļūst nederīga lietošanai.
Masačūsetsas Universitātes Amherstā pētnieki atklājuši ievainojamību, kas noteiktos apstākļos ļauj veikt maksājumus arī ar šādām kartēm. Šo drošības nepilnību var izmantot krāpnieki, tostarp darījumiem ar nozagtām vai jau nomainītām bankas kartēm.
Problēma slēpjas tajā, ka fiziskās bankas kartes un ar to saistītā bankas konta derīguma termiņi ne vienmēr sakrīt. Piemēram, pat pēc kartes derīguma termiņa beigām uz to joprojām var tikt veikta naudas atmaksa. Tas pamudināja pētniekus pārbaudīt, vai šādas kartes iespējams izmantot arī pirkumu apmaksai.