Rekordliela konkurence par “Eksporta un inovācijas balvu 2026” tūrisma kategorijā
Rekordliela konkurence šogad izvērtusies konkursa “Eksporta un inovācijas balva 2026” tūrisma kategorijā, kurā saņemti 36 pieteikumi – vairāk nekā jebkad iepriekš. Divpadsmit pretendenti turpina sacensību otrajā kārtā, savukārt jauno eksportētāju kategorijā žūrija jau uzklausījusi 11 uzņēmumu prezentācijas. Paralēli norisinās eksporta un inovāciju līderu vērtēšana klātienē. Valsts augstākā uzņēmējdarbības apbalvojuma saņēmēji kļūs zināmi 3. decembrī.
Kopumā konkursa atlases procesā LIAA iepazinusies ar vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumu darbības rezultātiem. Pretendentu vērtēšana visās piecās kategorijās notiek divās kārtās. Divās kategorijās dalībnieki varēja pieteikties paši, savukārt trīs pārējās pretendenti tiek izvirzīti, balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Katras kategorijas uzvarētājs tiks paziņots svinīgās ceremonijas laikā 3. decembrī.
“Eksporta un inovācijas balva” ir augstākais valsts apbalvojums uzņēmējdarbībā, kas šogad norisinās jau 21. reizi. Konkursā tiek godināti uzņēmumi, kuru sasniegumi eksportā, inovācijās un augstas pievienotās vērtības radīšanā stiprina Latvijas ekonomiku. Žūrija vērtē ne vien uzņēmumu līdzšinējos rezultātus, bet arī to attīstības stratēģiju, ieguldījumus un spēju konkurēt starptautiskajos tirgos. Konkursa patrons ir Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
“Rekordlielā interese par tūrisma kategoriju rāda, ka Latvijas uzņēmēji arvien aktīvāk attīsta piedāvājumu ārvalstu viesiem un meklē iespējas konkurēt starptautiskajā tirgū. Arī jauno eksportētāju prezentācijās redzam uzņēmumus ar nopietnām ambīcijām un skaidru izpratni par savu izaugsmes ceļu. Uzņēmuma potenciālu nevar novērtēt tikai pēc apgrozījuma vai eksporta pieauguma. Svarīgi ir arī tas, kādas zināšanas un tehnoloģijas uzņēmums izmanto, ko tas iegulda attīstībā un cik pārliecinošs ir tā nākotnes redzējums. Klātienes vērtēšana ļauj žūrijai ieraudzīt daudz vairāk, nekā atklāj finanšu rādītāji. Uzņēmumiem, kuri jau izvirzīti konkursa otrajai kārtai, tas ir nozīmīgs viņu sasniegumu novērtējums valsts mērogā un iespēja parādīt savu darbu profesionālai žūrijai. Šīs balvas vērtību nosaka prasīga konkurence un profesionāls vērtējums. Mūsu mērķis ir, lai tās saņemšana būtu pārliecinošs Latvijas uzņēmējdarbības izcilības apliecinājums arī starptautiskajā vidē,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere.
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Jaunie eksportētāji apliecina izaugsmes ambīcijas
Kategorijā “Eksporta jaunpienācējs”, ko LIAA īsteno sadarbībā ar Latvijas Eksportētāju asociāciju “The Red Jackets”, šogad saņemti 14 pieteikumi. Konkursa otrajai kārtai tika izvirzīti 12 uzņēmumi. Šā gada 13. un 14. oktobrī žūrija uzklausīja 11 uzņēmumu prezentācijas, iepazīstoties ar to līdzšinējiem sasniegumiem ārvalstu tirgos, eksporta stratēģiju un attīstības plāniem.
Vērtēšanā būtiska nozīme ir uzņēmumu spējai ne tikai apgūt jaunus tirgus, bet arī radīt augstu pievienoto vērtību Latvijā. Žūrija analizēja ieguldījumus produktu un pakalpojumu kvalitātē, ražošanas attīstībā, ilgtspējā un uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanā.
Uz balvu šajā kategorijā varēja pretendēt uzņēmumi, kuru eksporta apgrozījums 2025. gadā bija no 50 000 līdz vienam miljonam eiro un kuri piecu gadu laikā iecerējuši sasniegt piecu miljonu eiro eksporta apgrozījumu. Uzvarētājam paredzēta 10 000 eiro naudas balva.
“Katrs veiksmīgs eksportētājs reiz bija jaunpienācējs. Šī kategorija palīdz atklāt uzņēmumus, kuri ar ambīcijām, zināšanām un konsekventu darbu spēj kļūt par Latvijas eksporta nākotni. Šī ir, manuprāt, ir interesantākā kategorija konkursā, jo uzņēmumi ir ļoti dažādi ar dažādiem produktiem un spilgtiem uzņēmējiem,” saka asociācijas “The Red Jackets” padomes priekšsēdētājs Kaspars Rožkalns.
Tūrisma kategorijā sasniegts jauns pieteikumu rekords
Latvijas tūrisma uzņēmēji un organizācijas šogad izrādījuši vēl nebijušu interesi par kategoriju “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”. Kopumā saņemti 36 pieteikumi, un 12 tūrisma produkti izvirzīti konkursa otrajai kārtai, kurā norisinās to vērtēšana klātienē.
Konkursā tiek vērtēti aizvadīto divu gadu laikā tirgū ieviesti tūrisma produkti, kas spēj piesaistīt ārvalstu viesus, piedāvāt kvalitatīvu un atšķirīgu pieredzi un radīt augstu pievienoto vērtību. Žūrija īpašu uzmanību pievērš produktu konkurētspējai starptautiskajos tirgos, inovācijām, ilgtspējai un iespējām veicināt tūrisma nozares attīstību Latvijā.
Pretendenti sacenšas divās grupās – mazo un vidējo komersantu, kā arī biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu un pašvaldību grupā. Mazo un vidējo komersantu grupas uzvarētājam paredzēta 10 000 eiro naudas balva.
Žūrija klātienē vērtē Latvijas eksporta un inovāciju līderus
Konkursa otrā kārta sākusies arī kategorijās “Eksporta čempions”, “Eksporta pieauguma līderis” un “Inovācijas čempions”. Pretendenti šajās kategorijās atlasīti, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotos datus par uzņēmumu darbības rezultātiem.
Iekļūšana otrajā kārtā šajās kategorijās ir nozīmīga atzinība uzņēmuma sasniegumiem. Pretendenti atlasīti, izvērtējot uzņēmumu darbības rezultātus valsts mērogā, un turpina pretendēt uz Latvijas augstāko apbalvojumu uzņēmējdarbībā. Žūrijas vizītes ir iespēja klātienē iepazīt uzņēmumus, kuru sasniegumi tos ierindojuši starp pretendentiem uz šo prestižo apbalvojumu.
Žūrija dodas vizītēs uz uzņēmumiem, lai iepazītu to darbību, attīstības stratēģiju, ieguldījumus jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanā, kā arī izaugsmes iespējas ārvalstu tirgos. Klātienes tikšanās papildina statistikas datu analīzi un ļauj novērtēt uzņēmumu konkurences priekšrocības ilgtermiņā. Uzņēmumiem tā vienlaikus ir iespēja tiešā sarunā ar žūriju parādīt savus sasniegumus, iepazīstināt ar attīstības iecerēm un atklāt to konkurētspējas pamatā esošās priekšrocības.
Kategorijā “Eksporta čempions” tiek izcelti uzņēmumi ar nozīmīgiem eksporta sasniegumiem, “Eksporta pieauguma līderis” godina strauju izaugsmi starptautiskajos tirgos, savukārt “Inovācijas čempions” – ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovāciju ieviešanā.
Konkursa žūrijā apvienota uzņēmējdarbības, eksporta, inovāciju un tūrisma nozares ekspertu kompetence. Pretendentu nosaukumi līdz konkursa rezultātu paziņošanai netiek publiskoti.
Konkursa laureātus godinās decembrī
Konkursu “Eksporta un inovācijas balva 2026” organizē Ekonomikas ministrija un LIAA sadarbībā ar Latvijas Eksportētāju asociāciju “The Red Jackets”, Centrālo statistikas pārvaldi un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti svinīgajā apbalvošanas ceremonijā decembrī. Laureāti saņems īpašu mākslinieku radītu statueti, Ekonomikas ministrijas diplomu un tiesības izmantot konkursa zīmi savu produktu un mārketinga materiālu komunikācijā. Kategorijā “Eksporta jaunpienācējs” un tūrisma kategorijas mazo un vidējo komersantu grupā paredzētas arī 10 000 eiro naudas balvas.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.