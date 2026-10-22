Liepāja izveidojusi jaunu digitālo platformu uzņēmējiem un investoriem
Liepāja ir izveidojusi jaunu platformu investinliepaja.lv, lai vienuviet apkopotu uzticamu informāciju par pilsētas uzņēmējdarbības vidi, investīciju teritorijām un atbalsta instrumentiem, atvieglojot vietējiem un ārvalstu investoriem datu balstītu lēmumu pieņemšanu. Vietni uztur pašvaldības Attīstības pārvalde sadarbībā ar uzņēmējiem un tā regulāri tiks papildināta.
Lai stiprinātu Liepājas atpazīstamību starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē un veicinātu investīciju piesaisti, izveidota jauna mājaslapa
Jaunās platformas mērķis ir palīdzēt vietējiem un ārvalstu investoriem ātri un ērti iepazīt Liepājas potenciālu, izvērtēt uzņēmējdarbības iespējas un spert pirmos soļus investīciju projektu īstenošanā.
Platformā vienuviet apkopota būtiskākā informācija par Liepājas uzņēmējdarbības vidi un attīstības iespējām:
- Informācija par investīcijām pieejamajām teritorijām, industriālajiem parkiem un infrastruktūru;
- Liepājas ekonomiskie rādītāji un interaktīvas datu vizualizācijas;
- Informācija par uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem un Liepājas SEZ priekšrocībām;
- Liepājas uzņēmumu pieredzes stāsti un attīstības projekti;
- Iespēja sazināties ar atbildīgajiem speciālistiem un saņemt atbalstu investīciju ieceru īstenošanai.
Līdz šim informācija par Liepājas investīciju vidi un uzņēmējdarbības iespējām bija pieejama vairākās dažādās vietnēs. Jaunā platforma to apvieno vienotā, pārskatāmā un uzticamā informācijas avotā, palīdzot vietējiem un ārvalstu investoriem ātrāk atrast nepieciešamo informāciju un tālākos kontaktus, izvērtēt pilsētas priekšrocības un pieņemt datos balstītus lēmumus par ieguldījumiem.
Vietnes ikdienas uzturēšanu veic Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālisti sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un tā tiks regulāri papildināta.