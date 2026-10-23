Tas, ko spēj mākslīgais intelekts, ir tikai sākums. Izraēlas tehnoloģiju eksperte atklāj, ko cilvēcei nesīs kvantu revolūcija
Mākslīgais intelekts jau ir kļuvis par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu. Taču tehnoloģiju pasaulē briest nākamā lielā revolūcija, kas pavērs līdz šim neiedomājamas iespējas un vienlaikus radīs jaunus riskus.
Kvantu tehnoloģijas nākotnē varētu palīdzēt daudz ātrāk izstrādāt jaunas zāles, atrisināt sarežģītas problēmas un būtiski mainīt dažādas nozares. Tomēr līdzās milzīgajam potenciālam slēpjas arī nopietni draudi, pakļaujot tiešam riskam mūsu privātos datus un valstu rūpīgi glabātos noslēpumus.
Cik tuvu esam šādai nākotnei? Vai pasaule tai vispār ir gatava? Par kvantu tehnoloģiju iespējām, riskiem un gaidāmajām pārmaiņām konferences “Techritory 2026” laikā Jauns.lv sarunājās ar Izraēlas tehnoloģiju eksperti Tami Shachar. Viņa vada organizāciju “Qubit IL”, kas apvieno vairāk nekā 2500 kvantu tehnoloģiju ekosistēmas dalībnieku. Eksperte prognozē, ka būtiskas pārmaiņas sabiedrība varētu piedzīvot jau tuvāko trīs līdz desmit gadu laikā.