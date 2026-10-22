Pēc kokrūpnieku skandāla atkāpties solījusī Zane Driņķe joprojām ir amatā, vēsta raidījums
AS "Latvijas valsts meži" (LVM) padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe, kura pēc "kokrūpnieku lietas" solīja iesniegt atlūgumu, tomēr palikusi amatā, ceturtdien ziņo Latvijas Radio raidījums "Atvērtie faili".
Kokrūpnieku skandāla dēļ maija beigās Driņķe solīja iesniegt atlūgumu, tomēr Uzņēmumu reģistra dati rāda, ka solījumu viņa nav izpildījusi.
Latvijas Radio Driņķe paudusi, ka esot mainījušies apstākļi. Driņķe informējusi LVM akcionāru par savu gatavību atkāpties no amata, taču pēc padomes darba izvērtējuma pabeigšanas panākta vienošanās, ka Driņķe turpinās darbu padomes sastāvā, tostarp ņemot vērā, ka neilgi pirms tam viņa bija uzvarējusi konkursā uz padomes priekšsēdētājas amatu un to, ka uzņēmums tobrīd bija palicis bez augstākās vadības.
Jau vēstīts, ka Ģenerālprokuratūras lietvedībā atrodas kriminālprocess, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem.
Desmit personas, pret kurām sākts kriminālprocess un pie kurām 14. maijā veiktas procesuālās darbības, ir bijušais zemkopības ministrs, tagad Saeimas deputāts Armands Krauze (ZZS), bijušais Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretārs Raivis Kronbergs, ZM valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš, ZM Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietniece Ilze Silamiķele, bijušais LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš, LVM padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe, LVM padomes priekšsēdētāja padomnieks Valdis Lūks, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss, kokrūpniecības uzņēmuma "Pata Strenči" darbinieks, Valmieras novada domes deputāts no partijas "Valmierai un Vidzemei" Reinis Muižnieks un "Pata" īpašnieks un vadītājs Uldis Mierkalns.
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Drošības līdzekļi nevienam nav piemēroti, jo drošības līdzekli var piemērot tikai aizdomās turētai vai apsūdzētai personai.
Martā sāktajā kriminālprocesā tiek vērtēti divi virzieni. Pirmais saistīts ar ZM amatpersonām, kuras, iespējams, ļaunprātīgi izmantojušas dienesta stāvokli, prettiesiski panākot atbalstu kokrūpniecības nozarei. Otrs virziens ir LVM amatpersonu, iespējams, nolaidīga rīcība, proti, tām bija visas iespējas novērst valstij radīto kaitējumu, bet tās nerīkojās atbilstoši likumam. Runa varētu būt par LVM amatpersonu iespējamo bezdarbību, kas Latvijas valstij radījusi zaudējumus apmēram 50 miljonu eiro apmērā.
Mierkalnam un citām personām, kas nav valsts amatpersonas, tiek inkriminēts iespējams atbalsts dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā.
Šobrīd LVM padomē strādā padomes priekšsēdētāja Zane Driņķe, kuras pilnvaru termiņš ir 2031. gada februāris, padomes priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš Līdums, kura pilnvaru termiņš ir no 2025. gada 7. februāra līdz brīdim, kad LVM akcionāru sapulce padomes locekļa amatā ievēlēs kandidātu noteiktajā nominēšanas kārtībā, kā arī padomes loceklis Jānis Teteris, kura pilnvaru termiņš ir līdz 2031. gada februārim.
LVM apgrozījums 2025. gadā bija 604,585 miljoni eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 37,7% - līdz 206,73 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir ZM.