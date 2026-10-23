Bizness un ekonomika
Šodien 05:51
Cik kritiskā stāvoklī ir valsts ekonomika un ar kādām metodēm to glābt?
Daudzi ekonomisti biedē ar nopietnu krīzi, kas mūs gaida jau pēc trim gadiem, kad Latvija aizņēmumu un ieņēmumu sarukuma dēļ var nonākt uz maksātnespējas sliekšņa.
Situācijas raksturojumam tiek pat minēts apzīmējums - fiskālā bezizeja, jo pēc diviem gadiem tiek prognozē budžeta deficīts 5,4 procentu apmērā un tāds valsts parāda līmenis, kas var pārsniegt mūsu spējas to atmaksāt. Cik tad slikti viss ir, kāda nākotne mūs gaida un ko varam darīt lietas labā - par to parunāsim ar ekonomikas zinātņu doktori un Latvijas universitātes vadošo pētnieci Innu Šteinbuku.
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini būtisko Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!