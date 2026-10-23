Dacīte saslimusi, bet nav neviena kolēģa, kurš gribētu strādāt viņas vietā
Darba devēju uzskati par jauniešiem ir ļoti dažādi. Daļa darba devēju viņus uzskata par vieglprātīgiem, bet citi - par ļoti spējīgiem. Novērots, ka jaunos darbiniekus ir salīdzinoši grūti motivēt ar papildu atalgojumu. Piemēram, darbiniece Dacīte ir saslimusi, bet viņas kolēģe Ilzīte nevēlas strādāt papildu maiņu.
Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektore un sociālo zinātņu doktore Annija Vecuma-Veco savā promocijas darbā pētīja, kas ir galvenie darba devēja tēlu un darba devēja zīmolu ietekmējošie faktori Baltijas valstīs atšķirīgu paaudžu kontekstā. Pētījumā atklāts, ka visaugstāk novērtētais faktors ir atalgojums, kam seko attiecības ar vadītāju un kolēģiem.
Jauniešiem ir svarīgas attiecības darbā, bet ne vienmēr paši ir gatavi ieguldīt tajās
Vecuma-Veco intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja par pētījumā noskaidroto, ka jaunākie darbinieki (18-30 gadi) ļoti novērtē arī labus darba apstākļus un labas attiecības ar tiešo vadītāju. Savukārt vidējā vecuma darbiniekiem otrs svarīgākais faktors ir labas attiecības ar tiešo vadītāju, kam seko labas attiecības ar kolēģiem, draudzīga vide. Līdzīgi domā arī darbinieki vecumā virs 50 gadiem.
“Mana teorija ir tāda, ka cilvēki jaunībā vēl nesaprot, cik darba attiecības ir svarīgas, tāpēc viņiem darba apstākļi liekas svarīgāki.” Darba apstākļi ietver telpas, aprīkojumu, estētisko iekārtojumu. “Protams, ir patīkami, ka viss ir tīrs, smuks un jauns.”
“Statistiski attiecības ar kolēģiem un draudzīga vide ir būtiska jauniešiem, bet tas, ko darba devēji ir pauduši, ka ne vienmēr viņiem pašiem sanāk tās kvalitatīvi uzturēt. Piemēram, paziņojot par nespēju ierasties darbā pēdējā brīdī vai par neelastīgumu, aizvietojot citus darbiniekus u.tml. Sanāk, ka viņiem ir svarīgi, lai ir tās labās attiecības, bet ne vienmēr paši ir gatavi ieguldīt, lai tā būtu,” pētniece skaidroja.
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Gan vieglprātīgi, gan spējīgi jaunieši
“Interesanti – ja skatās primārās lietas, tad tās visām [darbinieku] paaudzēm ir līdzīgas, bet, ja skatās no tā, ko stāsta darba devēji, tad tas, kā ir darboties ar dažādām paaudzēm, ir diezgan atšķirīgi.”
Dažāda vecuma darbinieku vērtības kopumā ir diezgan līdzīgas, bet ir atšķirības tajā, kā darba devēji ar to strādā. “Bet arī darba devēji ir ļoti, ļoti dažādi, tostarp redzējumā par paaudzēm. Daži stereotipizē un saka: “Jauniešus mēs neņemsim, jo viņi ir vieglprātīgi.” Savukārt citi saka: “Mums ir tik labi jaunieši. Viņi ir tik forši un darītgriboši, spējīgi utt.””
Ilzīte negrib strādāt saslimušās Dacītes maiņu
Darba devēji pētījumā atklājuši, ka jauniešus ir ļoti grūti motivēt ar papildu atalgojumu. “Piemēram, Dacīte saslimst, un Ilzītei ir jānāk strādāt viņas maiņa. Bet Ilzīte negrib nākt strādāt viņas [saslimušās kolēģes] maiņu! Viņai ir svarīgi atpūsties. Viņa grib pavadīt laiku ar draugiem, aiziet uz sporta zāli, viņa grib pamācīties.
Studentiem un jauniešiem atalgojumu vajag tik lielu, lai viņi vispār var izdzīvot, bet, ja viņi var izdzīvot, tas nestāvēs pāri viņu darba un privātās dzīves līdzsvaram,” Vecuma-Veco skaidroja.
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Diemžēl jaunieši mēdz “uzmest” pēdējā brīdī
Darba devēji stāstījuši pētniecei arī par dažādām interesantām un pat kuriozām situācijām darbā ar jauniešiem. Ir bijis tā, ka ar jauniešiem kaut ko sarunā, viņi apsola izdarīt, bet diemžēl to neizdara. “Piemēram, saka, ka iet pusdienās, bet atpakaļ uz darbu vairs nekad neatnāk.”
Vecuma-Veco skaidroja, ka dažkārt jaunie cilvēki vēl īsti nesaprot daļu ētiski morālo aspektu. “Viņš nesaprot, kā ir, kad “uzmet” pēdējā brīdī un uzņēmējs nesaprot, kur likties un ko likt viņa vietā.” Darba devēji arī novērojuši, ka jaunieši vieglāk apgūst dažādas tehnoloģijas. “Viņi arī ir atvērtāki strādāt ar jaunām lietām.”
Darba ballīte var būt kā apgrūtinājums
Interesanta tendence parādījusies saistībā ar darba pasākumiem. Kādam uzņēmumam viena daļa darbinieku bija izteikti jauni, bet otra – vecāki cilvēki. “Abām [darbinieku] grupām ir atšķirīgas pieejas konkrētajā uzņēmumā. Piemēram, jauniešiem ļoti labi strādā dažādas ballītes, saliedēšanās pasākumi. Bet pēc viņu novērojumiem, darbiniekiem virs 30 gadu vecuma darba pasākumi un ballītes ir apgrūtinājums.”
Vecākie darbinieki, uzzinot par kārtējo saliedēšanās pasākumu, mēdzot nopūsties: “Ah, vēl tur man jāiet!” Tas ir loģiski, jo vecākajiem darbiniekiem ir bērni un dažādi papildu pienākumi. “No darba devēju puses redzējumi ir kolorītāki nekā tas, ko parāda statistika. Tas, manuprāt, ir diezgan loģiski,” zinātniece teica.
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Vēlas izmantot savus talantus
Savukārt gados vecākiem darbiniekiem pēc atalgojuma un attiecībām ar vadītāju un kolēģiem svarīgi ir arī tas, ka organizācija novērtē un izmanto darbinieka talantus, labi darba apstākļi, apziņa, ka darbs liek justies labāk par sevi, un prēmijas par īpašu sniegumu.
“Uz paaudžu atšķirībām var skatīties divējādi – gan vienkārši kā vecuma posmam raksturīgās vajadzības, neskatoties uz laikmetu (loģiski, ka jauniešiem iespēja gūt labu ierakstu CV būs svarīgāk nekā vecākiem cilvēkiem), gan tādā kontekstā, ka paaudžu atšķirības darba tirgū bieži vien daudz vairāk stāsta par laikmetu, kurā cilvēks veidojis savus priekšstatus par darbu, nekā par paša cilvēka vecumu,” pētniece rezumēja.