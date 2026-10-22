Valdība mainījusi plānus, bet "Latvenergo" joprojām gatava sadarboties "Tet" un LMT darījumā
AS "Latvenergo" ir gatava turpināt profesionālu sadarbību ar iesaistītajām pusēm "Telia" piederošo "Tet" un "Latvijas mobilā telefona" (LMT) daļu izpirkšanas procesā, lai nonāktu pie ekonomiski izsvērta risinājuma, kas rada ilgtermiņa vērtību Latvijas ekonomikai, norādīja "Latvenergo" pārstāvji.
"Latvenergo" ieskatā darījumā par "Telia" daļu izpirkumu no "Tet" un LMT jāpanāk spēcīga un Baltijas mērogā konkurētspējīga tehnoloģiju uzņēmumu ar eksporta ambīcijām izveide, jo tas ļautu ieiet jaunā attīstības fāzē, radīt jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī palielināt to vērtību ilgtermiņā.
Līdz šim paveiktais darbs ir nozīmīgs ieguldījums, kas ļauj objektīvi novērtēt uzņēmumu potenciālu, iespējamos ieguvumus un riskus. Neatkarīgi no turpmāk izvēlētās darījuma struktūras paveiktās detalizētās izpētes ir izmantojamas nākamajos procesa posmos, lai saglabātu stratēģisko mērķi - veidot spēcīgu, starptautiski konkurētspējīgu tehnoloģiju uzņēmumu.
"Latvenergo" ir gatava turpināt profesionālu sadarbību ar iesaistītajām pusēm, lai nonāktu pie ekonomiski izsvērta risinājuma, kas rada ilgtermiņa vērtību Latvijas ekonomikai.
"Latvenergo" aizvadītajos gados īstenojis vērienīgu izaugsmes programmu atjaunīgās enerģētikas attīstības jomā, kas prasa sistemātisku darbu starptautiskos projektos, un arī turpmāk "Latvenergo" paredz aizvien biežāku iesaistīšanos starpdisciplināros darījumos, kas audzē koncerna vērtību.
Uzņēmumā norāda, ka neatkarīgi no šī darījuma "Latvenergo" jau plaši sadarbojas ar "Tet" un LMT dažādos tehnoloģiju projektos - turpinās darbs ar datu centru attīstības projektiem, kā arī piedalīsies "Techitory" konferencē "Security and Prosperity Through Digitalization and Connectivity" jeb drošība un labklājība caur digitalizāciju un savienojamību, kur paneļdiskusijā kopā ar "Delska" un citiem uzņēmumiem runās par datu centru attīstības iespējām Latvijā.
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Jau ziņots, ka Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) otrdien, 13. oktobrī, pēc valdības sēdes žurnālistiem paziņoja, ka Ministru kabinets (MK) nolēmis aicināt LMT un "Tet" pašām izvērtēt iespējas izpirkt "Telia Company" piederošās kapitāldaļas. Ārējo konsultantu iesaiste turpmāk vairs nav paredzēta.
Kā aģentūru LETA informēja premjera komunikācijas padomniece Elīna Šverna, Kulberga valdība sagaida, ka LMT un "Tet" izvērtēs gatavību izpirkt "Telia" daļas. Ja uzņēmumi to spēs, darījums tiks virzīts šādā formā. Savukārt, ja uzņēmumi to nespēs nodrošināt, LMT un "Tet" tikšot "apvienoti bez kavēšanās".
Ar šo lēmumu tiek izbeigta iepriekš plānotā shēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāiesaista "Latvenergo" un un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC).
LMT un "Tet" valdēm priekšlikumi par "Telia Company" piederošo daļu izpirkšanu jāiesniedz līdz 17. novembrim. Līdz 24. novembrim valstij piederošā SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor") apkopos abu uzņēmumu priekšlikumus un sagatavos padziļinātu šī scenārija izvērtējumu. Pēc tam Ekonomikas ministrijai (EM) līdz 1. decembrim būs jāinformē valdība par rezultātiem.
Premjers medijiem sacīja, ka viņam neesot pārliecība, ka uzņēmumu rīcībā nav tādu brīvo līdzekļu, lai tas notiktu, un viņa sajūta esot, ka to varot izdarīt. Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) pēc valdības sēdes medijiem norādīja, ka LMT un "Tet" kapitāldaļu izpirkšana no "Telia" puses pašiem uzņēmumiem ir viens no alternatīvajiem scenārijiem, taču bez valsts budžeta iesaistes to īstenot nebūs iespējams.
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Viņš skaidroja, ka izmaiņas ir valdības lēmums pēc ilgām diskusijām piekrist izskatīt variantu par valsts budžeta iesaisti darījumā. Valaiņa ieskatā tas ir būtisks pavērsiens, kas paver iespējas citiem alternatīviem risinājumiem, kuri varētu būt vienkāršāk īstenojami. Katram no tiem ir savas priekšrocības un trūkumi, un tuvākajā laikā EM tos piedāvās valdībai.
Komentējot saistības ar piesaistītajiem konsultantiem, Valainis informēja, ka valdībai detalizēti izklāstīts, par kādiem pakalpojumiem un cik daudz ir samaksāts, kā arī kādi uzdevumi konsultantiem bijuši jāveic. Faktiskie izdevumi šogad 30. septembrī bija 30 000 eiro.
Viņš pauda, ka visi līdz šim paveiktie darbi kalpos par pamatu jebkuram nākamajam valdības lēmumam, jo to vidū ir uzņēmumu novērtējums un detalizēti uzdevumi nākotnes stratēģiju izstrādei.
Vairākkārt pārjautājot, vai darbs pie LMT un "Tet" darījuma radīs saistības 30 000 eiro apmērā, Valainis atkārtoja, ka 30. septembrī konsultantiem bija samaksāti 30 000 eiro. Patlaban notiek paveikto darbu pieņemšana. Ja tiks pieņemti visi darbi, izmaksas atbilstoši pakalpojumu sniedzēja gaidām sasniegs 39% no kopējās līguma summas. Viņš uzsvēra, ka šī summa nebūs tuvu četriem miljoniem eiro un izmaksas būs ievērojami zemākas, taču konkrētas detaļas atklāt nevarēja.
Kā vēstīts, Kulbergs 30. septembrī paziņoja, ka darījuma sagatavošanā nelietderīgi iztērēti vairāki miljoni eiro un aicināja pārtraukt līgumus ar konsultantiem. Toreiz premjers apgalvoja, ka iztērēti 13,6 miljoni eiro, lai gan šāda summa būtu sasniegta, ja projekts tiktu pabeigts līdz gada beigām.
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TV3 raidījums "Nekā personīga" vēstīja, ka pēc premjera paziņojuma 1. oktobrī konsultantu darbs un maksājumi tika apturēti.
TV3 raidījums vēstīja, ka ASV investīciju bankai "J.P. Morgan" par "Tet" un LMT kapitāldaļu izpirkšanas darījuma sagatavošanu līdz pirkuma līguma parakstīšanai pienākas 300 000 eiro mēnesī. Kā noskaidrojis raidījums, par trim šīs vasaras mēnešiem bankai pienākas 900 000 eiro, bet fiksētā maksa par atsevišķiem darbiem ir vēl 1,1 miljons eiro. Savukārt lielāko atlīdzību, ko veidotu prēmijas par investora un finansējuma piesaisti, banka saņemtu tikai veiksmīga darījuma gadījumā.
Kopumā "Tet" un LMT kapitāldaļu izpirkšanas darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts.
Tāpat ziņots, ka Latvijas valsts vairākus gadus risina sarunas ar "Telia" par tai piederošo "Tet" un LMT kapitāldaļu izpirkšanu.
"Telia" jau bija parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, AS "Latvenergo" un LVRTC par visu tai piederošo "Tet" un LMT akciju pārdošanu.
Pašlaik valstij "Possessor" personā pieder 51% "Tet" daļu, bet "Telia" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" pieder 49% "Tet" daļu. Savukārt LMT kapitālā kopumā 49% pieder "Telia" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", bet Latvijas pusei ar LVRTC starpniecību pieder 23%, "Tet" pieder 23%, bet "Possessor" pieder 5%.