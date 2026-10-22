Office 2021 atbalsts ir beidzies: Office 2024 Pro pie Keysoff par 23,39 €
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Bizness un ekonomika

Office 2021 atbalsts ir beidzies: Office 2024 Pro pie Keysoff par 23,39 €

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2026.gada 13. oktobrī tika pārtraukts Office 2021 atbalsts. Lai gan programmas joprojām var izmantot, tām vairs netiek nodrošināti regulāri drošības atjauninājumi, kļūdu labojumi un tehniskais atbalsts. Tāpēc lietotājiem, kuri vēlas turpināt darbu ar jaunāku biroja programmatūru, ir vērts apsvērt pāreju uz jaunāku versiju.

Keysoff piedāvājumā Halloween Early Sale Office 2024 Pro ir pieejams par 23,39 €. Komplektā ietilpst Word, Excel, PowerPoint, Outlook un OneNote, kas nodrošina nepieciešamos rīkus dokumentu veidošanai, datu analīzei, prezentāciju sagatavošanai un e-pasta pārvaldībai. Jaunākā versija piedāvā atjauninātu lietotāja saskarni un uzlabojumus, kas palīdz efektīvāk veikt ikdienas uzdevumus.

Windows 11 Pro: plašākas iespējas drošībai un sistēmas pārvaldībai

Lietotājiem, kuri plāno atjaunināt arī datora operētājsistēmu, Windows 11 Pro ir pieejams par 13,55 €. Šis izdevums piedāvā vairākas funkcijas, kas var būt īpaši noderīgas profesionāļiem un uzņēmumu lietotājiem.BitLocker nodrošina diska šifrēšanu, palīdzot aizsargāt datus pret nesankcionētu piekļuvi. Attālā darbvirsma ļauj izveidot attālinātu savienojumu ar datoru, savukārt Hyper-V nodrošina virtuālo mašīnu izveidi un darbināšanu. Tikmēr Windows Sandbox piedāvā izolētu vidi lietotņu un failu testēšanai, neietekmējot galveno sistēmu tādā pašā veidā kā parastā darba vidē. Šīs iespējas var noderēt gan IT speciālistiem un izstrādātājiem, gan lietotājiem, kuriem nepieciešama lielāka kontrole pār datora darbību.

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