Office 2021 atbalsts ir beidzies: Office 2024 Pro pie Keysoff par 23,39 €
2026.gada 13. oktobrī tika pārtraukts Office 2021 atbalsts. Lai gan programmas joprojām var izmantot, tām vairs netiek nodrošināti regulāri drošības atjauninājumi, kļūdu labojumi un tehniskais atbalsts. Tāpēc lietotājiem, kuri vēlas turpināt darbu ar jaunāku biroja programmatūru, ir vērts apsvērt pāreju uz jaunāku versiju.
Keysoff piedāvājumā Halloween Early Sale Office 2024 Pro ir pieejams par 23,39 €. Komplektā ietilpst Word, Excel, PowerPoint, Outlook un OneNote, kas nodrošina nepieciešamos rīkus dokumentu veidošanai, datu analīzei, prezentāciju sagatavošanai un e-pasta pārvaldībai. Jaunākā versija piedāvā atjauninātu lietotāja saskarni un uzlabojumus, kas palīdz efektīvāk veikt ikdienas uzdevumus.
Windows 11 Pro: plašākas iespējas drošībai un sistēmas pārvaldībai
Lietotājiem, kuri plāno atjaunināt arī datora operētājsistēmu, Windows 11 Pro ir pieejams par 13,55 €. Šis izdevums piedāvā vairākas funkcijas, kas var būt īpaši noderīgas profesionāļiem un uzņēmumu lietotājiem.BitLocker nodrošina diska šifrēšanu, palīdzot aizsargāt datus pret nesankcionētu piekļuvi. Attālā darbvirsma ļauj izveidot attālinātu savienojumu ar datoru, savukārt Hyper-V nodrošina virtuālo mašīnu izveidi un darbināšanu. Tikmēr Windows Sandbox piedāvā izolētu vidi lietotņu un failu testēšanai, neietekmējot galveno sistēmu tādā pašā veidā kā parastā darba vidē. Šīs iespējas var noderēt gan IT speciālistiem un izstrādātājiem, gan lietotājiem, kuriem nepieciešama lielāka kontrole pār datora darbību.
Office 2024 Pro mūža licence un operētājsistēmas atslēgas par īpaši zemām cenām!
- Office 2024 Pro Plus – 23.39€
- Office 2024 Pro - 3 PCs – 63.29€ (21.10€ Per PC)
- Office 2024 Pro - 5 PCs – 99.99€ (20.00€ Per Key)
- Office 365 Pro Plus - 5 PCs (1 Year Subscription) – 35.99€
- Office 2021 Pro Plus – 27.59€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 89€
Pro operētājsistēmas aktivizācijas atslēgas par īpaši izdevīgām cenām!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
Iegādājieties oriģinālo Office + Windows komplektu par neticami izdevīgu cenu. (Atlaides kods: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package – 34.99€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 34.75€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 36.99€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 36.85€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.50€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.35€
Vēl vairāk izdevīgu komplektu no vadošajiem zīmoliem:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16.99€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
Kāpēc izvēlēties Keysoff?
Keysoff ir uzticams globāls tiešsaistes veikals, kas specializējas oriģinālos licenču atslēgu piedāvājumos datoru operētājsistēmām, biroja produktivitātes programmām un programmatūras rīkiem. Apņemoties nodrošināt izdevīgumu un kvalitāti, Keysoff jau vairākus gadus apkalpo klientus visā pasaulē un vienmēr ievēro filozofiju "Klients pirmajā vietā", lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pirkšanas pieredzi. Ko jūs saņemat, izvēloties Keysoff:
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