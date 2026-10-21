Aiz viesnīcas ledusskapja paslēpts dators izmantots gandrīz pusmiljona krāpniecisku e-pastu izsūtīšanai
Japānā atklāta neparasta krāpniecības shēma, kurā kibernoziedznieki izmantojuši viesnīcas numurā paslēptu datoru. Ar tā palīdzību varētu būt izsūtīti teju 500 000 pikšķerēšanas e-pastu.
Japānas pilsētā Kobē policija aizturējusi 39 gadus vecu Ķīnas pilsoni aizdomās par viesnīcas interneta pieslēguma izmantošanu krāpniecisku e-pastu izsūtīšanai. Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis, uzdodoties par viesnīcas viesi, numuriņā aiz ledusskapja paslēpis nelielu datoru un pieslēdzis to viesnīcas Wi-Fi tīklam.
Policija uzskata, ka datoru attālināti vadījusi cita persona, izmantojot viesnīcas interneta pieslēgumu, lai izsūtītu e-pastus kredītkaršu uzņēmumu vārdā. Vēstulēs saņēmēji tika aicināti apmeklēt viltotas tīmekļa vietnes un ievadīt savus maksājumu karšu datus. Pārbaudot atrasto datoru, izmeklētāji konstatējuši aptuveni 480 000 nosūtītu krāpniecisku e-pastu un aptuveni 2,4 miljonus saglabātu e-pasta adrešu.
Krāpniecības shēma nākusi gaismā pēc tam, kad kāds e-pasta saņēmējs pievērsis uzmanību tās tehniskajiem datiem un sazinājies ar viesnīcu. Tas palīdzējis atklāt paslēpto datoru. Izmeklētāji pieļauj, ka viesnīcas interneta pieslēgums izmantots, lai slēptu krāpnieku patieso atrašanās vietu.
Saistībā ar šo incidentu aizturēta arī vīrieša 39 gadus vecā sieva. Abi tiek turēti aizdomās par svešu kredītkaršu datu izmantošanu, lai iegādātos apģērbu aptuveni 470 000 Japānas jenu vērtībā. Pārmeklējot pāra dzīvesvietu, policija konfiscējusi 74 viedtālruņus un turpina noskaidrot iespējamos citus noziedzīgos nodarījumus.