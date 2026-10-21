Satiksmes izmaiņas pie Rīgas lidostas.
Auto un tehnoloģijas
Šodien 15:22
Pie Rīgas lidostas vairākas stundas tiks ierobežota satiksme
Būvdarbu veikšanas laikā no 21. oktobra plkst. 20.00 līdz 22. oktobra plkst. 7.00 satiksmei slēgs Rīgas lidostas pievedceļu L1.
No 21. oktobra plkst. 20.00 līdz 22. oktobra plkst. 7.00 būvdarbu dēļ satiksmei slēgts "RIX Riga Airport" pievedceļš L1. Minētajā periodā piekļuve ierobežota, tāpēc aicinām savlaicīgi saplānot maršrutu un paredzēt iespējamo kavēšanos.
Apbraukšanai izmantojiet Torņa ielu. Šis apvedceļš nodrošina ērtāko kustību uz/no lidostas, taču ceļā var būt papildu minūtes, sevišķi sastrēgumu stundās un intensīvas plūsmas brīžos.
Lūdzam autovadītājus un gājējus ievērot uzstādītās ceļazīmes, kā arī sekot sniegtajām norādēm drošai pārvietošanai. Paldies par sapratni un pacietību būvdarbu laikā! Ja nepieciešams, sekojiet jaunākajai informācijai satiksmes paziņojumos un lidostas informācijas kanālos.