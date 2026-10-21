Latvija, Ukraina un Apvienotā Karaliste paraksta saprašanās memorandu par sadarbības stiprināšanu Ukrainas graudu izcelsmes pārbaudē
Trešdien, 21. oktobrī, zemkopības ministrs Uldis Augulis parakstīja saprašanās memorandu par graudu izcelsmes pārbaudes sistēmu starp Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Vides, pārtikas un lauku lietu departamentu un Latvijas Zemkopības ministriju. Memorandu paraksta arī Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministrs Tarass Visockis (Taras Vysotskyi) un Apvienotās Karalistes Vides, pārtikas un lauku lietu departamenta parlamentārā valsts sekretāra vietniece Baronese Heimana no Alokas (Baroness Hayman of Ullock).
Memorandā Latvija, Ukraina un Apvienotā Karaliste vienojas par ciešāku sadarbību, lai identificētu lauksaimniecības produkciju, kas varētu būt nelikumīgi izvesta no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām. Trīspusējais saprašanās memorands paredz izmantot inovatīvu, zinātniski pamatotu graudu izcelsmes pārbaudes sistēmu, kas palīdzēs kompetentajām iestādēm pārbaudīt aizdomīgu kravu izcelsmi un stiprināt starptautiskās pārtikas tirdzniecības caurskatāmību. Memorands ir būtisks solis starptautiskās sadarbības stiprināšanā, lai apgrūtinātu Ukrainā nelikumīgi piesavinātas lauksaimniecības produkcijas nonākšanu pasaules tirgū. Tas apliecina Latvijas, Ukrainas un Apvienotās Karalistes kopīgo apņemšanos atbalstīt Ukrainu, veicināt godīgu un pārredzamu starptautisko tirdzniecību un aizsargāt globālo pārtikas drošību.
Zemkopības ministrs Uldis Augulis: “Krievijas agresija pret Ukrainu nedrīkst kļūt par iespēju iedzīvoties uz okupētajās teritorijās nozagtās lauksaimniecības produkcijas rēķina. Mūsu pienākums ir darīt visu iespējamo, lai šādi graudi nenonāktu starptautiskajā tirdzniecībā, slēpjot to patieso izcelsmi. Latvijas, Ukrainas un Apvienotās Karalistes sadarbība ir nozīmīgs solis šajā virzienā, jo tā ļaus izmantot zinātniski pamatotas metodes aizdomīgu kravu izcelsmes pārbaudē. Latvijai kā tranzīta valstij ir īpaši svarīgi nodrošināt, lai mūsu ostas un transporta infrastruktūra netiktu izmantota Ukrainā nelikumīgi iegūtas produkcijas pārvadāšanai. Ar šo memorandu mēs stiprinām ne tikai kontroles iespējas, bet arī starptautisko sadarbību Ukrainas atbalstam un godīgas tirdzniecības aizsardzībai.”
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Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir radījis ne tikai milzīgus zaudējumus Ukrainas lauksaimniecībai, bet arī nopietnus izaicinājumus globālajai pārtikas drošībai. Viens no tiem ir Ukrainas okupētajās teritorijās izaudzētās lauksaimniecības produkcijas iespējamā nelikumīgā piesavināšanās un nonākšana starptautiskajā tirdzniecībā. Lai efektīvāk identificētu šādas kravas, Latvija, Ukraina un Apvienotā Karaliste apvieno savas institucionālās un zinātniskās iespējas.
Latvijai šī sadarbība ir īpaši nozīmīga tās ģeogrāfiskā novietojuma un tranzīta infrastruktūras dēļ. Memorands paredz veicināt kravu izcelsmes pārbaudes arī tranzīta maršrutos, tostarp Latvijas ostās un dzelzceļa infrastruktūrā.
Memorands paredz ciešu triju valstu sadarbību informācijas un pieredzes apmaiņā, graudu paraugu ņemšanas un laboratorisko izmeklējumu metožu pilnveidošanā, kā arī references datubāzes papildināšanā ar autentiskiem graudu paraugiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta izotopu un ķīmisko analīžu izmantošanai produkcijas izcelsmes novērtēšanā. Memorands paredz sadarbību līdz 2027. gada 31. martam ar iespēju to pagarināt, valstīm savstarpēji vienojoties.