Ceļu satiksmes negadījumu varēs noformēt ātrāk un vienkāršāk: kas jāzina autovadītājiem?
Autovadītājiem pēc ceļu satiksmes negadījuma vairs ne vienmēr būs jāgaida policija. Saeimas komisija atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz būtiski paplašināt saskaņotā paziņojuma izmantošanas iespējas.
Jaunie noteikumi paredz, ka atsevišķās situācijās autovadītāji pēc saziņas ar Valsts policiju un tās norādījumu saņemšanas varēs noformēt negadījumu, negaidot policijas ierašanos. Tas būs iespējams, ja negadījums neradīs būtisku apdraudējumu satiksmei un cilvēku drošībai. Turklāt saskaņoto paziņojumu varēs aizpildīt arī tad, ja negadījumā iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi.
Izmaiņas paredz arī iespēju atsevišķās situācijās ceļu satiksmes negadījumu noformēt vienpersoniski, piemēram, ja bojāta ceļa infrastruktūra, citas personas manta vai stāvošs transportlīdzeklis, kura vadītājs nav klāt. Arī šādos gadījumos vispirms būs jāsazinās ar policiju un jāsaņem tās norādījumi. Vienlaikus precizēts, kad par negadījumu obligāti jāziņo policijai, tostarp, ja cietis savvaļas dzīvnieks, radušās aizdomas par kāda vadītāja atrašanos reibumā vai transportlīdzeklis bojāts tik smagi, ka vairs nevar piedalīties satiksmē.
Likumprojekts paredz arī atsevišķas izmaiņas traktortehnikas vadīšanas un atļauju izsniegšanas kārtībā, tostarp iespēju vienas dienas atļauju braucienam uz tehnisko apskati noformēt elektroniski. Lai jaunā kārtība stātos spēkā, grozījumi vēl jāpieņem Saeimai galīgajā lasījumā.