Rezervējot naktsmītni, var iekrist krāpnieku slazdos: EK sāk izmeklēšanu pret "Booking.com"
Eiropas Komisija sākusi izmeklēšanu pret populāro naktsmītņu rezervēšanas platformu "Booking.com", jo radušās bažas par nepietiekamu lietotāju aizsardzību pret krāpniecību.
Uzmanības centrā nonākuši gan viltus naktsmītņu sludinājumi un pikšķerēšanas mēģinājumi, gan iespējami pārkāpumi apmaksāto reklāmu atspoguļošanā.
Eiropas Komisija (EK) uzskata, ka Amsterdamā bāzētā platforma, iespējams, nav pienācīgi novērtējusi riskus, ko rada krāpnieciski sludinājumi un nelicencētas naktsmītnes. Tāpat pastāv bažas, ka lietotāju dati netiek pietiekami aizsargāti pret ļaunprātīgu izmantošanu krāpnieciskos nolūkos.
"Eiropiešiem vajadzētu spēt rezervēt naktsmītnes bez bažām tikt apkrāptiem," uzsvērusi ES tehnoloģiskās suverenitātes, drošības un demokrātijas komisāre Henna Virkunena. Šī ir pirmā izmeklēšana pret "Booking.com", kas sākta saskaņā ar Eiropas Savienības Digitālo pakalpojumu aktu.
Papildus EK pārbaudīs, vai platforma nav pārkāpusi noteikumus attiecībā uz apmaksāto sludinājumu marķēšanu. Proti, tiek vērtēts, vai lietotājiem ir pietiekami skaidri norādīts, ka atsevišķas naktsmītnes meklēšanas rezultātos tiek izceltas tāpēc, ka to pakalpojumu sniedzēji par šādu priekšrocību ir samaksājuši.