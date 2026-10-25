Jānis Bušs: Latvijas dārzeņu audzētājiem vajadzīgi vienlīdzīgi konkurences apstākļi, nevis pircēju žēlastība
Latvijā audzēti kartupeļi, burkāni, kāposti un citi dārzeņi ir ne tikai ikdienas pārtikas produkti, bet arī daļa no valsts tautsaimniecības un pārtikas nodrošinājuma. Tomēr vietējiem audzētājiem kļūst arvien grūtāk konkurēt ar importa produkciju, jo tās cena nereti ir ievērojami zemāka.
Kooperatīva “Baltijas dārzeņi” valdes priekšsēdētājs Jānis Bušs uzskata, ka problēmas risinājums nav tikai pircēju patriotismā, bet nepieciešamas pārmaiņas lauksaimniecības atbalsta politikā.
Kooperācija palīdz ne tikai stiprajiem
Lai gan par kooperācijas priekšrocībām lauksaimniecībā tiek runāts daudz, Latvijā kopīga saimniekošana vēsturiski nav bijusi pašsaprotama. Kā norāda Jānis Bušs, latviešiem raksturīga viensētu tradīcija, savukārt kolektīvās saimniekošanas pieredze daudziem joprojām saistās ar padomju laika kolhoziem.
Kooperatīva “Baltijas dārzeņi” pirmsākumi meklējami praktiskā nepieciešamībā. Deviņdesmito gadu beigās zemnieku saimniecība “Ezerkauliņi” audzēja aptuveni 20–30 dažādu dārzeņu kultūru, cenšoties pircējiem nodrošināt iespējami plašāku sortimentu. Taču kļuva skaidrs, ka tik daudz kultūru nav iespējams vienlaikus izaudzēt pietiekamā apjomā un kvalitātē, tāpēc saimniecība sāka specializēties un sadarboties ar citiem audzētājiem. Pakāpeniski izveidojās saimniecību loks, kas strādāja kopā, līdz sadarbība pārauga kooperatīvā. “Parasti saka – sistēma ir tik stipra, cik tās vājākais posms. Kooperatīvā ir citādi – stiprākais var palīdzēt vājākajam,” skaidro Bušs. Tas ir īpaši nozīmīgi lauksaimniecībā, kur katras sezonas rezultātu ietekmē laikapstākļi un ražas svārstības.
Saimniecības izzūd, bet jaunā paaudze nesteidzas tās pārņemt
Runājot par Latvijas dārzeņkopības attīstību, Jānis Bušs ir piesardzīgs. Viņš norāda, ka daļa saimniecību turpina pastāvēt, pateicoties vecākās paaudzes neatlaidībai, taču jaunieši ne vienmēr vēlas pārņemt vecāku un vecvecāku iesākto. Lauksaimniecība prasa lielu darbu un ieguldījumus, tāpēc ar vēlmi saglabāt ģimenes tradīcijas vien nepietiek. Saimniecībai jāspēj nodrošināt arī pietiekamus ienākumus, lauksaimniecība nevar pastāvēt tikai uz entuziasma vai patriotisma pamata. Zemniekam jāspēj nopelnīt, uzturēt ģimeni un ieguldīt attīstībā. Jāņa Buša vērtējumā šī tendence pakāpeniski samazina aktīvo audzētāju skaitu, tāpēc tirgū paliek galvenokārt lielākās un ekonomiski spēcīgākās saimniecības.
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Kāpēc importētie dārzeņi mēdz būt lētāki?
Viens no lielākajiem izaicinājumiem vietējiem dārzeņu audzētājiem ir konkurence ar citu Eiropas Savienības valstu produkciju. Bušs uzskata, ka vietējiem audzētājiem īpaši sarežģītu situāciju rada nevienlīdzīgie konkurences apstākļi ES kopējā tirgū. Lai gan Latvijas zemnieki konkurē ar citu dalībvalstu ražotājiem, atbalsta apjoms un nosacījumi būtiski atšķiras.
Kā piemēru Jānis Bušs min 2025. gadā Eiropā piedzīvoto kartupeļu pārprodukciju, kuras dēļ tirgū nonāca liels daudzums kartupeļu par ļoti zemām cenām. Šādos apstākļos Latvijas audzētājiem nākas konkurēt ar cenu, kas var nesegt pat ražošanas izmaksas, taču dārzeņu audzētājs nevar ilgstoši pārdot produkciju zem pašizmaksas, nezaudējot iespēju turpināt saimniekošanu. Bušs uzskata, ka problēma nav tikai konkurentu piedāvātajā cenā, bet arī tajā, kā dažādās valstīs un lauksaimniecības nozarēs tiek sadalīts publiskais atbalsts. “Es būtu priecīgs, ja subsīdiju nebūtu vispār un visi strādātu vienādos apstākļos. Bet, kamēr tās pastāv, konkurences nosacījumiem jābūt līdzvērtīgiem,” uzsver kooperatīva “Baltijas dārzeņi” valdes priekšsēdētājs. Viņaprāt, nepieciešams pārskatīt arī Latvijas iekšējo lauksaimniecības atbalsta sadalījumu, vairāk koncentrējoties uz saimniecībām, kas reāli ražo produkciju un attīsta nozari.
Vai valsts atbalsts nonāk pie tiem, kuri ražo?
Īpaši kritiski Jānis Bušs vērtē Latvijas lauksaimniecības atbalsta sadales principus. Viņš uzskata, ka nepietiekami tiek ņemts vērā saimniecību faktiskais ieguldījums pārtikas ražošanā un valsts ekonomikā. Atbalstam vairāk būtu jāveicina aktīva ražošana un konkurētspēja.
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Bušs norāda uz būtiskām atšķirībām starp atbalstu graudkopībai un dārzeņkopībai. Viņa ieskatā šāda situācija apgrūtina dārzeņu audzētāju iespējas konkurēt gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. Vienlaikus jāņem vērā, ka dažādām lauksaimniecības nozarēm ir atšķirīgas atbalsta programmas, izmaksu struktūra un attīstības vajadzības. Tomēr Jāņa Buša paustais aktualizē jautājumu, vai pieejamie atbalsta instrumenti pietiekami veicina tieši vietējās pārtikas ražošanu. Viņš uzskata, ka lauksaimniecības atbalsts jāvērtē kā ieguldījums tautsaimniecībā, kura rezultātam būtu jāatspoguļojas ražošanas attīstībā, nodokļu ieņēmumos un darba vietās.
Kāpēc skolu ēdienkartē ir tik maz vietējo dārzeņu?
Viens no jautājumiem, kurā Jānis Bušs saskata neizmantotas iespējas, ir skolēnu ēdināšana. Lai gan Latvijā tiek audzēti kartupeļi, burkāni, kāposti un citi ikdienā nepieciešami dārzeņi, tie bērnu pusdienu šķīvjos varētu nonākt daudz biežāk. Situācija pakāpeniski uzlabojas, tomēr pārmaiņas notiek pārāk lēni. Agrāk būtisks šķērslis bija ļoti zemā vienas maltītes cena. Tagad finansējums ir pieaudzis, taču ar naudu vien nepietiek.
Bušs norāda arī uz praktiskiem izaicinājumiem. Makaronus vai rīsus ir salīdzinoši vienkārši uzglabāt un pagatavot, savukārt svaigiem dārzeņiem nepieciešama atbilstoša uzglabāšana, mizošana, griešana un papildu darbs virtuvē. Viņaprāt, valstiskā līmenī skaidrāk jānosaka dārzeņu vieta skolu ēdienkartē, neaprobežojoties tikai ar uzturvielu un kaloriju prasībām. “Būtu jānosaka, kādam jāizskatās pusdienu šķīvim, cik lielai daļai jābūt dārzeņiem, cik – gaļai, cik – miltu izstrādājumiem.” Šāda pieeja veicinātu pilnvērtīgāku uzturu bērniem un radītu stabilāku pieprasījumu pēc vietējo saimniecību produkcijas.
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Vai patriotisms sākas pie veikala plaukta?
Latvijas pircēji bieži tiek aicināti izvēlēties vietējos produktus, tomēr Jānis Bušs uz šo jautājumu raugās pragmatiski, jo uzskata, ka ar patriotiskiem saukļiem vien pircēju paradumus būtiski mainīt nevar. Cilvēku ienākumi un iespējas ir atšķirīgas. Ja ģimenes budžets ir ierobežots, izvēli visbiežāk nosaka cena, nevis produkta izcelsmes valsts.
“Ja cilvēkam jāizvēlas, vai nopirkt kilogramu burkānu, samaksāt apkures rēķinu vai iegādāties zāles, ko es viņam varu ieteikt?” retoriski jautā Bušs. Viņš uzsver, ka Latvijas sabiedrībā patriotisma netrūkst; to apliecina gan valsts svētku svinēšana, gan Dziesmu svētku tradīcija. Taču ekonomiskie lēmumi ir cita lieta. Tāpēc, viņaprāt, svarīgākais uzdevums ir panākt, lai Latvijas zemnieks spētu saražot konkurētspējīgu produktu par cenu, ko vietējais pircējs var atļauties maksāt. Tas nozīmē ne tikai efektīvāku saimniekošanu, bet arī pārdomātāku valsts atbalsta politiku un godīgākus konkurences apstākļus.
Katrs vietējais pirkums ir ieguldījums Latvijas nākotnē
Tomēr Jānis Bušs aicina pircējus pievērst uzmanību produkta izcelsmei un iespēju robežās savā iepirkumu grozā pakāpeniski palielināt Latvijā audzētās produkcijas īpatsvaru. Pat nelielas pārmaiņas pircēju paradumos kopumā varētu sniegt nozīmīgu atbalstu vietējiem ražotājiem. Viņaprāt, nav nepieciešams vienā dienā pilnībā atteikties no importa precēm, pārmaiņas var sākties ar nelieliem, apzinātiem lēmumiem. “Ja mēs sāktu ar to, ka kaut vai par 10–20 procentiem palielinātu vietējo produktu īpatsvaru savā pirkumu grozā, tas jau būtu liels atbalsts mūsu ražotājiem un visai tautsaimniecībai,” saka Jānis Bušs.
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Latvijas dārzeņkopības attīstība nav tikai jautājums par to, vai veikalā varam nopirkt vietējos kartupeļus, burkānus vai kāpostus. Tā ir saistīta arī ar lauku saimniecību dzīvotspēju, paaudžu maiņu, pārtikas pieejamību un valsts spēju nodrošināt pašai savu ražošanu. Jāņa Buša skatījumā nozares nākotnei nepieciešama ciešāka audzētāju sadarbība, pārdomātāka atbalsta politika un godīgāki konkurences apstākļi. Jo vairāk iespēju Latvijas dārzeņu audzētājiem būs saražoto pārdot tepat, jo lielākas iespējas būs arī saimniecībām turpināt darbu, attīstīties un saglabāt vietējo pārtikas ražošanu nākamajām paaudzēm.
Raksts tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP).