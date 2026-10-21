“airBaltic” sāk ieviest jaunu pakalpojumu, kas atvieglos maltītes pasūtīšanu lidmašīnās
Latvijas nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” sākusi ieviest jaunu pakalpojumu, kas ļaus pasažieriem lidojuma laikā pasūtīt maltīti tieši no sava telefona. Turpmāk vairs nebūs jāgaida, līdz salona apkalpe ar ēdienu un dzērienu ratiņiem nonāks līdz pasažiera sēdvietai.
Jaunā iespēja pieejama “airBaltic” digitālajā portālā “Skynet”. Tajā pasažieri var apskatīt “airCafe” ēdienkarti, izvēlēties vēlamos produktus, pārbaudīt to cenas un pieejamību, kā arī uzreiz norēķināties par pirkumu. Pasūtītos ēdienus un dzērienus pasažieriem piegādās salona apkalpe.
Pakalpojums tiks ieviests pakāpeniski – sākotnēji īsajos un vidēja ilguma lidojumos, bet vēlāk arī garākos maršrutos. To varēs izmantot lidmašīnās, kas aprīkotas ar “Starlink” internetu. Lai veiktu pasūtījumu, pasažieriem būs jāpieslēdzas lidmašīnas internetam un jāatver “Skynet” portāls. Tam varēs piekļūt arī ar “airBaltic” mobilo lietotni vai, noskenējot QR kodu žurnālā “Baltic Outlook”.
Pasažieri varēs ne tikai iegādāties ēdienus un dzērienus, bet arī sekot līdzi pasūtījuma izpildei. Norēķiniem varēs izmantot “Apple Pay”, “Google Pay”, maksājumu kartes vai internetbanku, savukārt pirkuma čeks tiks nosūtīts uz e-pastu.
Jāpiebilst, ka “Skynet” portāls tika ieviests šī gada marta beigās. Tajā pasažieri var sekot līdzi lidojuma gaitai reāllaikā, uzzināt vairāk par galamērķiem un iepazīties ar īpašajiem piedāvājumiem. Portālā darbojas arī digitālā iepirkšanās platforma “airMall”, kurā iespējams iegādāties dažādu zīmolu preces un krāt lojalitātes punktus.