Latvijā gatavo jaunas prasības degvielas uzpildes stacijām
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien otrajā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz noteiktām degvielas uzpildes stacijām (DUS) pienākumu nodrošināt pasākumus darbības nepārtrauktībai, tostarp alternatīvu elektroapgādi, telekomunikācijas un degvielas pieejamību.
Komisijas atbalstītā redakcija paredz, ka Ministru kabinets (MK) noteiks DUS, uz kurām attieksies šīs prasības, kā arī konkrētos darbības nepārtrauktības pasākumus, to ieviešanas kārtību un termiņus.
Komisijas sēdē deputāti un nozares pārstāvji diskutēja par prasību izmaksām un to samērīgumu. Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas (LDTA) pārstāvis Gatis Titovs norādīja, ka aptuvenās izmaksas viena ģeneratora nodrošināšanai DUS varētu sasniegt 30 000-50 000 eiro, tādējādi 100 stacijām izmaksas varētu būt trīs līdz pieci miljoni eiro.
Papildu izmaksas radītu arī rezerves sakaru risinājumu nodrošināšana. Titovs norādīja, ka "Starlink" risinājuma uzstādīšana vienā stacijā varētu izmaksāt aptuveni 1700 eiro, papildus nepieciešamas citas ar sistēmas ieviešanu saistītas izmaksas un abonēšanas maksa.
LDTA konceptuāli atbalsta DUS darbības nepārtrauktības stiprināšanu, tomēr aicināja nesteigties ar konkrētu prasību un termiņu noteikšanu, pirms nav zināms, uz kurām stacijām pienākums attieksies.
Arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) pauda atbalstu mērķim nodrošināt DUS darbības nepārtrauktību, vienlaikus norādot, ka pirms obligātu prasību ieviešanas būtu jāizvērtē to izmaksas un iespējamais valsts atbalsts, kā arī prasības jāsaskaņo ar kritiskās infrastruktūras regulējumu.
Komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens (JV) uzsvēra, ka likumā nepieciešams nostiprināt pašu pienākumu, savukārt valdībai jānosaka, kurām stacijām un kādā apjomā prasības būs jāizpilda. Viņš norādīja, ka nevar paļauties tikai uz to, ka tirgus nepieciešamos risinājumus nodrošinās pats.
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Savukārt deputāte Skaidrīte Ābrama (P) norādīja uz nepieciešamību pirms prasību ieviešanas detalizētāk izvērtēt to izmaksas, iespējamo atbalstu un ietekmi uz nozari. Arī deputāte Linda Matisone (AS) aicināja ņemt vērā nozares aplēses par nepieciešamo investīciju apmēru.
Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji skaidroja, ka iecerēts izveidot kritisko DUS tīklu, kuram būtu jāspēj turpināt darbību elektroapgādes un sakaru traucējumu gadījumā. Ministrija rosināja likumā neaprobežoties tikai ar ģeneratoriem un rezerves sakariem, jo darbības nepārtrauktībai var būt nepieciešami arī citi risinājumi, tostarp norēķinu nodrošināšanai.
Komisijas atbalstītajā gala redakcijā paredzēts runāt plašāk par darbības nepārtrauktības pasākumiem, vienlaikus nosakot, ka konkrētās prasības jādefinē MK.
Paredzēts, ka valdībai attiecīgie noteikumi būs jāizdod līdz 2027. gada 28. februārim. Savukārt likumā noteikto pienākumu kopumā paredzēts izpildīt līdz 2028. gada 30. jūnijam, vienlaikus dodot MK iespēju atsevišķām iesaistītajām grupām noteikt agrākus prasību izpildes termiņus.
LETA jau ziņoja, ka jautājums par DUS darbības nodrošināšanu elektroapgādes un sakaru traucējumu laikā aktualizējās pēc augusta vētras, kad vairākās Latvijas teritorijās elektroapgādes un elektronisko sakaru traucējumu dēļ nebija iespējams iegādāties degvielu.
Savukārt degvielas tirgotāji - AS "Virši-A", AS "Viada Baltija", "Cirkle K Latvia" un SIA "Neste Latvia" - norādīja, ka ģeneratoru un satelītinterneta risinājumu ieviešana visā DUS tīklā prasītu ievērojamas investīcijas, tādēļ prasība visas DUS aprīkot ar šādu infrastruktūru bez valsts līdzfinansējuma būtu nesamērīga.