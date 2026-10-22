VIDEO: cilvēks pazūd, dzīve paliek - kā rīkoties pazuduša cilvēka tuviniekiem?
Latvijā ik gadu tiek reģistrēti no 800 līdz 1000 gadījumu, kad bez vēsts ir pazuduši cilvēki. Lai gan vairums no viņiem atrodas jau pirmajās dienās, apmēram 100–150 gadījumos neziņa ieilgst.
Traģēdija Nepālā, kad pēkšņi bez vēsts pazuda 33 ceļotāji no Latvijas, izraisīja dziļu līdzpārdzīvojumu sabiedrībā un vienlaikus atklāja sarežģītu juridisko labirintu, kurā nonāk pazudušo cilvēku tuvinieki. Brīdī, kad meklēšanas operācija uz vietas tiek pārtraukta un atbildes kavējas, ģimenēm Latvijā līdzās emocionālajam triecienam nākas risināt virkni akūtu finansiālu un mantisku jautājumu.
Juristi sadodas rokās
Pēc traģēdijas Nepālā Latvijas juristu saime operatīvi apvienojās, lai sniegtu brīvprātīgu palīdzību cietušo ģimenēm. Tieslietu ministrija aicināja advokatūru iesaistīties nelaimē nonākušo aizstāvībā, un zvērināts advokāts Aldis Liepiņš uzņēmās šī atbalsta koordinēšanu. Vairāk nekā 30 advokātu pieteicās bez atlīdzības sniegt juridisko palīdzību 15 lietās.
Raksturojot sākotnējo problēmu loku, ar ko saskaras tuvinieki, zvērināts advokāts Aldis Liepiņš skaidro: “Palīdzība ir dažāda rakstura. Sākotnēji tie ir visi mantiskie jautājumi – aizgādnība mantai, jo daudziem nauda tagad ir elektroniska, un piekļūt tai legāli var tikai tad, ja nodibina šo aizgādnību. Normāli jau dzīvē ir tā, ka mēs varam paņemt vecāku vai dzīvesbiedra karti, izņemt naudu vai pārskaitīt to, bet no krimināltiesību viedokļa tā ir nelikumīga darbība – tā nedrīkst darīt. Tāpat arī jārisina dažādi jautājumi ar nekustamo īpašumu, ja jāmaksā nodokļi, jāmaksā kredīti, apdrošināšanas. Ir ģimenes, kur jāmaksā par bērnu skolu. Tie ir ļoti daudzi praktiski jautājumi.”
Līdztekus ikdienas maksājumiem rodas arī nepieciešamība pēc nestandarta risinājumiem, piemēram, ziedojumu un labdarības izsoļu rīkošanā, lai bez pārmērīga nodokļu sloga atbalstītu cietušos. Šā jautājuma risināšanā iesaistījušies nodokļu tiesību eksperti.
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Lai gan valsts pārvaldes iestādes un tiesas šajā situācijā ir rīkojušās atsaucīgi un operatīvi, viens no būtiskākajiem šķēršļiem likumā ir termiņi. Aldis Liepiņš saka: “Lielākā problēma ir tā, ka tad, ja mēs saprotam, ka viņi ir gājuši bojā, bet nav atrasti un nav atrodami, Latvijas Civillikums nosaka, ka izsludināšanas par mirušu procesu var uzsākt tikai tad, kad pagājuši seši mēneši kopš pēdējām ziņām par viņiem. Ja mēs varētu to jautājumu skatīt ātrāk, tas atrisinātu daudzas problēmas. Ja ir skaidrs, ka cerību vairs nav, nav obligāti jāgaida tie seši mēneši, šo procesu varētu paātrināt.”
Ko saka likums?
Bieži dzirdēts, ka Latvijas likumdošanā bezvēsts pazudušajiem nav skaidra statusa, jo formāli cilvēks skaitās dzīvs vai miris, atstājot tuviniekus bez tiesībām piekļūt bankas kontiem, kamēr saistības turpina krāties. Tomēr notariāts un tiesību eksperti uzsver, ka tiesiskie mehānismi pastāv jau tagad.
“Tas, ko šobrīd nosaka likums, – lai varētu turpināt kārtot bezvēsts pazudušā lietas, šo personu vispirms ir nepieciešams atzīt par bezvēsts prombūtnē esošu. To kārto tiesa – tas ir jautājums, kas jārisina tiesas ceļā. Tā ir īpaša procedūra tiesas procesā, kurā jādodas uz tiesu ar attiecīgajiem pierādījumiem par to, ka persona tiešām ir pazudusi, un ir nepieciešams nodibināt aizgādnību pār viņas mantu uz to brīdi, kamēr persona – vislabākajā variantā – atradīsies,” tiesisko kārtību skaidro zvērināta notāre Ilze Metuzāle. Šāda prasība nav tikai tukša formalitāte, bet gan aizsardzības mehānisms pašam pazudušajam un viņa mantai.
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Atbildot uz jautājumu, kāpēc tuviniekiem nevar automātiski uzticēt piekļuvi, Ilze Metuzāle uzsver: “Lai ko mēs ar šiem vārdiem ietvertu, tāpat ir nepieciešama zināma leģitimizācija tām personām, kas veic kaut kādas darbības vai pieņem lēmumus attiecībā pret promesošo. Lai būtu persona, kura ir par to atbildīga. Tādēļ tā ir pilnīgi normāla procedūra, ka ir iestāde, kura šo atbildīgo par promesošā mantu ieceļ un arī kontrolē viņa darbības.”
Notāre arī noraida apgalvojumus, ka Latvijā trūktu atbilstoša juridiskā regulējuma. “Civillikumā ir noteikta šī aizgādnība pār promesošas personas mantu. Cits jautājums, cik viegli un cik vienkārši šis process tiek realizēts. Tur vienmēr ir iespējami uzlabojumi procesā, lai tas būtu vienkāršāk un ātrāk. Bet teikt, ka Latvijā nav šādu juridisku instrumentu, nebūtu pareizi, jo tādi ir.”
Kā pasargāt sevi un bērnus pirms došanās ceļā
Ceļošana un došanās ārpus valsts vienmēr ir saistīta ar neparedzamiem riskiem, it īpaši situācijās, kad mājās paliek nepilngadīgi bērni vai citi apgādājamie. Lai gan bērnu fiziska atstāšana radinieku vai uzticamu draugu uzraudzībā ir ierasta prakse, ar mutisku vienošanos bieži vien ir par maz. Tāpēc ir nepieciešama pilnvara. “Praktiski un fiziski jau tas notiek – ir konkrētas personas, kas bērnus pieskata, par viņiem uzņemas atbildību un nodrošina ikdienas aprūpi. Bet ir iestādes un situācijas, kurās šajā pārstāvībā tiek prasīta notariāla pilnvara. Tās pirmkārt ir ārstniecības iestādes, kur ārstam ir nepieciešams pārliecināties, vai medicīniskajām manipulācijām ir sniegta piekrišana no vecāku puses. Tas, ko vecāki var izdarīt, ir iedot pilnvaru bērna aprūpei un pārstāvībai uz konkrētu laiku. Šī nepārtrauktā prombūtne uz pilnvaras pamata nevar būt ilgāka par trim mēnešiem. Ja laiks ir ilgāks un sasniedz pat gadu, tad ir jāvēršas bāriņtiesā, kas ieceļ aizbildni, izvērtējot sadzīves apstākļus un kapacitāti pārstāvēt bērna intereses,” notāre Ilze Metuzāle atgādina par pilnvaras nozīmi.
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Svarīgi zināt!
Tuvinieka pēkšņas pazušanas gadījumā pats pirmais un svarīgākais solis ir nekavējoties vērsties Valsts policijā vai zvanīt uz tālruni 112. Likumsargiem nav jāgaida 24 vai 48 stundas – iesniegums jāpieņem tūlīt, īpaši, ja runa ir par bērnu, senioru vai apstākļiem, kuros personas dzīvībai un veselībai var draudēt briesmas. Jo precīzāka informācija par cilvēka pēdējo zināmo atrašanās vietu, maršrutu, sakariem un veselības stāvokli tiek sniegta pirmajās stundās, jo lielāka ir iespēja novērst ļaunāko un saņemt nepieciešamo institucionālo palīdzību.