Pie sienas vai uz staba? Mājas uzlādes staciju uzstādīšana
Kādā no iepriekšējiem TV Autoziņu raidījumiem iepazināmies ar jaunākajām tendencēm individuālo elektroauto uzlādes staciju tehnoloģijās un lietošanā.
Pieņemsim, ka īstais Wallbox ir atrasts - kā to uzstādīt. Aldis Melkerts, MMX Energy direktors: "Izdomājiet, kur ir auto pieslēgvieta, un tad pēc iespējas tuvāk tai uzstādiet lādētāju pie sienas vai uz stabiņa."
Kur ieteicams uzstādīt lādētāju - pie sienas vai uz atsevišķa stabiņa? "Ideāli, ja var uz sienas, jo tad izmaksas ir mazākas. Ja uz stabiņa, tad ir rakšana utt." teic A. Melkerts. Ko darīt, ja pagalmā jau ieklāts bruģis, bet staciju paredzēts uzstādīt uz stabiņa? "Nav variantu - jāceļ bruģis ārā un jāiegulda kabelis tranšejā," atzīst Melkerts.
Attiecīgā uzlādes stacija uzstādīta pirms krietna laika un, mainoties, lādētāju jaudām un automašīnu modeļiem, vairākkārt pārveidota. Kas ir baltajā kastē? "Tur ir savienojumi un aizsardzība uzlādes stacijām," rāda Melkerts, "tomēr to nav obligāti izvietot tiešā lādētāju tuvumā".
Varētu domāt, ka agrīnajiem elektromobiļiem tas viss nav vajadzīgs, un nebūtu nekādas nepieciešamības arī pēc lielākas ievades jaudas. Patiesībā ir otrādi. "Bija kādreiz tāds Nissan NV200 un tan bija vienfāze lādētājs ar 32 ampēriem. Tad man bija mājas ievads 40 A. Tagad modernās elektroautomašīnas ņem 11 kW trīsfāzu uzlādi, un pietiek pat ar 16 ampēriem. Es samazināju no 40A uz 25A, un pilnīgi pietiek."