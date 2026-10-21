“Rail Baltica” būvdarbu teritorijā Bauskas novadā atrod bīstamu Otrā pasaules kara mantojumu
Šoruden Rail Baltica pamattrases dienvidu posmā Bauskas novadā nesprāgušās munīcijas meklēšanas un pārbaudes darbu laikā vienuviet atrasti septiņi liela kalibra reaktīvie lādiņi, kas pēc ārējām pazīmēm varētu būt Otrā pasaules kara laikā izmantotās vācu Nebelwerfer sistēmas 280 mm munīcija. Kopumā 19 kilometru garā pamattrases posmā identificēti 49 sprādzienbīstami priekšmeti. Darbi pabeigti visās pašlaik pieejamajās platībās.
Nesprāgušās munīcijas meklēšanas un skenēšanas darbi veikti aptuveni 19 kilometru garā Rail Baltica pamattrases posmā no Iecavas upes līdz Mēmelei, aptverot piektās līdz septītās būvatļaujas posmu.
Šobrīd nesprāgušās munīcijas meklēšanas un skenēšanas darbi ir pabeigti visās jaunbūvējamās dzelzceļa pamattrases būvniekam ERB Rail pieejamajās platībās vairāk nekā 186 hektāru platībā. Atsevišķās vietās tos vēl nav iespējams veikt, jo turpinās mežistrāde un skenēšanas darbu veicējiem piekļuve attiecīgajām teritorijām šobrīd ir ierobežota.
Vienuviet atrasti septiņi lādiņi
Viens no neparastākajiem atradumiem konstatēts netālu no Mēmeles septītās būvatļaujas posmā, kur vienā vietā atrasti septiņi liela kalibra reaktīvie lādiņi. Pēc ārējām pazīmēm atrastie priekšmeti līdzinās 280 mm Nebelwerfer sistēmas lādiņiem.
Nebelwerfer bija Otrā pasaules kara laikā Vācijas bruņoto spēku izmantota reaktīvās artilērijas sistēma. Šādi atradumi Rail Baltica pamattrases teritorijā apliecina, cik nozīmīga ir būvniecības teritoriju rūpīga pārbaude pirms zemes darbu uzsākšanas, lai savlaicīgi identificētu un novērstu ar vēsturisko munīciju saistītos riskus.
Citviet pārbaudītajā pamattrases posmā no Iecavas upes līdz Mēmelei atrasti arī 150 mm artilērijas lādiņi un cita kara laika munīcija. Vairākos gadījumos lādiņi konstatēti vienkopus.
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Identificēti vairāk nekā 7300 anomāliju punkti
Nesprāgušās munīcijas meklēšanas un skenēšanas darbi tiek veikti, izmantojot specializētas tehnoloģijas, tostarp dronus, kas palīdz identificēt potenciāli bīstamas teritorijas pirms to detalizētas pārbaudes. Skenēšanas laikā tiek noteiktas vietas, kur iespējama metālisku priekšmetu vai nesprāgušās munīcijas klātbūtne. Šādas vietas jeb anomāliju punkti pēc tam tiek pārbaudīti padziļināti, lai noteiktu konstatētā objekta raksturu.
19 kilometru garajā Rail Baltica pamattrases posmā no Iecavas upes līdz Mēmelei identificēti vairāk nekā 7300 anomāliju punkti. Līdz šim veiktajās pārbaudēs 5206 gadījumos atrastas metāla atlūzas un citi metāliski priekšmeti, savukārt 1140 gadījumos nekas nav atrasts. Kopumā identificēti 49 sprādzienbīstami priekšmeti.
Darbu drošība pirms zemes darbu uzsākšanas
Nesprāgušās munīcijas meklēšana un pārbaude ir viens no būtiskākajiem Rail Baltica pamattrases būvniecības sagatavošanas posmiem. Šos darbus veic atbilstoši kvalificēti speciālisti. Pēc sprādzienbīstamu priekšmetu konstatēšanas turpmākā rīcība tiek organizēta atbilstoši noteiktajām drošības procedūrām, piesaistot atbildīgos dienestus.
Šādi darbi ļauj savlaicīgi identificēt un novērst iespējamos riskus pirms zemes darbu uzsākšanas, nodrošinot drošus apstākļus Rail Baltica pamattrases būvniecībai un vēlāk arī dzelzceļa ekspluatācijai.
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Rail Baltica pamattrases izbūve Latvijā sākta dienvidu posmā no Lietuvas robežas līdz Misai. Šobrīd aktīvie būvdarbi norisinās Bauskas novadā aptuveni 30 kilometru garumā. Līdztekus zemes darbiem un būvniecības infrastruktūras izveidei turpinās teritoriju sagatavošana nākamajiem būvdarbu posmiem.
Šī projekta finansējumu 81–85 % robežās nodrošina ES infrastruktūras savienošanas instruments, bet atlikušo daļu – Latvijas valsts budžeta līdzekļi. ES atbalsta saņēmējs un projekta īstenotājs ir Satiksmes ministrija.