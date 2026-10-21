Tik straujš cenu kāpums vēl nav pieredzēts! Eiropas ceļotājus brīdina par nākamo gadu
Eiropā nākamgad ir gaidāma tās vēsturē ievērojamākā aviobiļešu sadārdzināšanās, otrdien paziņoja zemo cenu aviokompānijas "Ryanair" ģenerāldirektors Maikls O'Līrijs.
O'Līrijs preses konferencē Briselē sacīja, ka biļešu cenas var pieaugt "par 10, 15, varbūt arī par 20 procentiem".
"Ryanair" vadītājs atzīmēja, ka nākamgad lidošana kļūs ne vien dārgāka, bet arī sarežģītāka. Kā dažus no iemesliem viņš pieminēja aviosabiedrību bankrotus un apvienošanās, kas saskaņā ar viņa teikto novedīs pie pieejamo pasažieru vietu skaita samazināšanās. Aviopārvadātājiem ir arī sarežģīti apdrošināt aktīvus pret degvielas cenu kāpumiem.
Tuvo Austrumu bruņotais konflikts, kas saistīts ar Irānu un Hormuza šauruma bloķēšanu, ir novedis pie krasa aviācijas degvielas cenu kāpuma, atzīmēja ziņu aģentūra "Reuters".
O'Līrijs žurnālistiem pateica, ka "Ryanair" un citas Eiropas aviosabiedrības ir veiksmīgi apdrošinājušās pret aviācijas degvielas sadārdzināšanos uz 2026. gadu, bet no 2027. gada aprīļa lielākajai daļai šo aviopārvadātāju vairs nebūs spēkā degvielas iepirkuma riska ierobežošanas līgumi.