Bezlimita auto mazgāšanas abonements no 5,50 € mēnesī - mūsdienīga pieeja auto kopšanai
Auto tīrība nav tikai estētikas jautājums – tā ietekmē arī transportlīdzekļa ilgtermiņa stāvokli un lietošanas komfortu. Tomēr daudzi autovadītāji auto mazgāšanu atliek vai veic retāk, nekā nepieciešams, galvenokārt laika trūkuma vai regulāru izmaksu dēļ. Šo pieeju būtiski maina bezlimita auto mazgāšanas abonements, kas Latvijā kļūst arvien pieprasītāks.
”DiviVienā” pašapkalpošanās automazgātava un robotizētā tipa automazgātava piedāvā risinājumu, kas ļauj atteikties no tradicionālā maksājuma par katru mazgāšanas reizi un pāriet uz vienkāršāku modeli.
Auto mazgāšanas abonements no 5,50 eiro mēnesī — ērts risinājums arī uzņēmumu autoparkiem
Automašīnas tīrība ir daļa no ikdienas rūpēm gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Ja auto tiek izmantots darbam, tā mazgāšanai jābūt vienkāršai un ērti pārvaldāmai. DIVI VIENĀ automazgātavu tīklā to palīdz nodrošināt EasyWash lietotne un bezlimita abonementi, kas pieejami gan pašapkalpošanās, gan robotizētajās automazgātavās.
Abonements ikdienas auto kopšanai
Ar bezlimita abonementu automašīnu var mazgāt reizi dienā, nemaksājot atsevišķi par katru mazgāšanas reizi. Pašapkalpošanās automazgātavās plāns nosaka dienā pieejamo mazgāšanas laiku, savukārt robotizētajās automazgātavās var izvēlēties abonementam atbilstošu mazgāšanas programmu.
Abonementu cenas atšķiras atkarībā no automazgātavas veida un izvēlētā plāna. Jaunajiem klientiem pirmais mēnesis ar 50% atlaidi — no 5,50 eiro.
Ērta autoparka pārvaldība uzņēmumiem
Uzņēmumiem ar vairākiem transportlīdzekļiem EasyWash ļauj pārvaldīt autoparku vienuviet. Vienam uzņēmuma profilam var pievienot neierobežotu automašīnu skaitu, un sistēma katru auto atpazīst pēc tā numura zīmes.
Uzņēmums var izvēlēties, kā izmantot pakalpojumu — maksāt par atsevišķām mazgāšanas reizēm vai aktivizēt abonementus automašīnām, kuras mazgā regulāri. Lietotnē redzami darījumi, izmaksas un mazgāšanās biežums, bet pēc katra darījuma kvīts tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi. Tas palīdz pārskatāmi uzskaitīt autoparka mazgāšanas izdevumus un nodot informāciju grāmatvedībai.
Vidējiem un lieliem uzņēmumiem autoparku ērti pārvaldīt EasyWash uzņēmumu portālā — app.easywash.io/login.
Abonementa princips – vienkāršība un paredzamība
Abonementa modelis paredz fiksētu mēneša maksu, kas nodrošina iespēju izmantot automazgātavu neierobežotu reižu skaitu. Tas nozīmē, ka lietotājam vairs nav jāvērtē katras mazgāšanas izmaksas, un auto kopšana kļūst par regulāru, nevis epizodisku darbību, jo ”DiviVienā” sniedz iespēju auto mazgāt regulāri un lēmums par mazgāšanu kļūst par ikdienišķu darbību, nevis atsevišķi plānojamu izdevumu.
Izmaksu efektivitāte ilgtermiņā
Vidējās vienas auto mazgāšanas izmaksas pašapkalpošanās automazgātavās Latvijā svārstās aptuveni no 3 līdz 6 eiro. Līdz ar to jau pie divām mazgāšanas reizēm mēnesī izmaksas tuvojas abonementa cenai. Savukārt, mazgājot auto trīs vai četras reizes mēnesī, abonements kļūst finansiāli izdevīgāks. Ar abonementu klients automašīnu var mazgāt reizi diennaktī.
Būtisks faktors ir arī lietošanas intensitātes pieaugums. Praksē novērots, ka abonementa lietotāji auto mazgā biežāk, jo nav nepieciešams veikt atkārtotus maksājumus. Tas nodrošina ne tikai tīrāku auto ikdienā, bet arī palīdz uzturēt tā virsbūvi labākā stāvoklī ilgtermiņā.
Automatizēta piekļuve ar numura atpazīšanu
Automazgātavā izmantotā sistēma balstās uz transportlīdzekļa numura zīmes atpazīšanu – iebraucot mazgāšanas boksā, sistēma ar kameru palīdzību automātiski atpazīst automašīnas numura zīmi, un jau dažu sekunžu laikā uz pults tiek attēlota abonementa aktivizācija.
Ja abonements ir aktīvs, mazgāšanu iespējams uzsākt nekavējoties – bez jebkādām papildu darbībām vai aizkavēšanās. Nav nepieciešamas lojalitātes kartes, ievadīt kodi, skenēt QR vai izmantot citus autorizācijas rīkus.
Visa sistēma ir izstrādāta tā, lai process būtu maksimāli ātrs, ērts un intuitīvs – vienkārši iebraucat boksā un varat uzreiz sākt mazgāšanu.
Digitāla pārvaldība ar EasyWash lietotni
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojuma pārvaldību, klientiem pieejama EasyWash mobilā lietotne, kas ļauj vienuviet pārraudzīt visus ar mazgāšanu saistītos procesus.
Lietotnē iespējams piesaistīt transportlīdzekli abonementam, iegādāties vienreizējas mazgāšanas reizes un sekot līdzi maksājumu vēsturei.
Pēc katra darījuma čeks automātiski tiek nosūtīts uz klienta e-pastu, nodrošinot caurspīdīgu un ērtu uzskaiti bez liekām darbībām.
Ģimenes programma
Mazgājat vairākas ģimenes automašīnas? Ar mūsu ģimenes programmu abonements būs izdevīgāks — otrajai automašīnai saņemsiet 10% atlaidi, bet trešajai — 15% atlaidi. Atlaide tiks piemērota automātiski.
Risinājums uzņēmumiem ar autoparku
Bezlimita abonements ir īpaši piemērots uzņēmumiem, kuri ikdienā izmanto vairākus transportlīdzekļus. Centralizēta pārvaldība ļauj optimizēt gan izmaksas, gan administratīvos procesus.
Uzņēmumiem pieejamās iespējas ietver:
- vairāku transportlīdzekļu pievienošanu vienā kontā
- individuālu abonementu piesaisti katram auto
- vienotu pārskatu par izmaksām un lietošanu
- apliecinoša kvīts par katru darījumu e-pastā
Tas samazina nepieciešamību pēc manuālas čeku apstrādes un vienkāršo grāmatvedības procesus.
Pielāgojami abonementu veidi
Klientiem pieejami vairāki abonementu veidi, kas atšķiras pēc funkcionalitātes un piemērotības dažādām vajadzībām. Tas ļauj izvēlēties risinājumu gan ikdienas lietošanai, gan intensīvākai auto kopšanai.
Elastīgais piedāvājums nodrošina, ka gan privātpersonas, gan uzņēmumi var atrast savam lietošanas modelim atbilstošu variantu.
Mūsdienīgs risinājums ikdienas mobilitātei
”DiviVienā” bezlimita abonements nozīmē vienkāršu pieeju auto kopšanai – fiksēta maksa, skaidri nosacījumi un iespēja izmantot pakalpojumu jebkurā brīdī. Tas ļauj uzturēt auto tīru bez liekas plānošanas – samaksā → brauc → mazgā → brauc tālāk.
DIVI VIENĀ tīkls turpina augt
Šobrīd DIVI VIENĀ tīklā darbojas desmit automazgātavas, un uzņēmums turpina attīstību — tiek būvētas un projektētas jaunas vietas. Tīklā pieejamas gan pašapkalpošanās, gan robotizētās automazgātavas. To adreses, pakalpojumu veidus un aktuālo informāciju var apskatīt vietnē diviviena.lv.
EasyWash abonements apvieno regulāru auto kopšanu un ērtu pakalpojuma pārvaldību — gan vienai automašīnai, gan uzņēmuma autoparkam.
Plašāka informācija un abonementa izvēle pieejama https://diviviena.lv un sociālajos tīklos – Facebook un Instagram.