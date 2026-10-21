Atklātībā nonākusi informācija par gadiem senu Wi-Fi drošības problēmu - iespējams, tā skar arī tavu rūteri
Kiberdrošības pētnieks atklājis nopietnu Wi-Fi ievainojamību, kas skārusi daudzus rūterus. Izrādās, šī drošības problēma pastāvējusi jau aptuveni 16 gadus un noteiktos apstākļos ļauj hakeriem piekļūt ierīcei, pat nezinot Wi-Fi tīkla paroli.
Ievainojamību atklājis Beļģijas kiberdrošības pētnieks Kentēns Kaizers (Quentin Kaiser). Tā saistīta ar uzņēmuma “Broadcom” izstrādāto programmatūru, ko izmanto dažādi ražotāji savos rūteros. Pētnieks demonstrējis, ka kiberuzbrucējs, kurš atrodas Wi-Fi signāla uztveršanas zonā, var izmantot šo drošības nepilnību, lai iegūtu kontroli pār rūteri.
Pārbaudēs izdevies piekļūt vairākiem Beļģijas interneta pakalpojumu sniedzēju izmantotajiem rūteriem. Vienā no demonstrācijām pētnieks spējis iegūt ierīcē saglabāto Wi-Fi paroli. Viņš lēš, ka Beļģijā vien potenciāli apdraudēti ir aptuveni 1,56 miljoni rūteru, taču precīzs to skaits pasaulē nav zināms.
Drošības problēma saistīta ar WPS funkciju, kas ļauj ērti pieslēgt ierīces Wi-Fi tīklam, neievadot paroli. Pēc pētnieka sniegtās informācijas, “Broadcom” par šo nepilnību zinājis jau 2018. gadā un toreiz izlaidis nepilnīgu labojumu. Tomēr daļa ierīču joprojām nav saņēmušas nepieciešamos drošības atjauninājumus, bet atsevišķiem vecākiem modeļiem problēmu varētu arī neizdoties novērst.
Ievainojamība var skart dažādu ražotāju rūterus, tostarp atsevišķus “Netgear”, “TP-Link”, “Huawei” un citu zīmolu modeļus. Tas gan nenozīmē, ka visas šo ražotāju ierīces ir apdraudētas. Pagaidām nav arī apstiprinātu ziņu, ka atklātā nepilnība jau tiktu izmantota reālos kiberuzbrukumos.
Speciālisti iesaka pārbaudīt, vai rūterim pieejami jaunākie programmatūras atjauninājumi. Tāpat vēlams noskaidrot pie ražotāja vai interneta pakalpojumu sniedzēja, vai konkrētais modelis ir drošs. Kā papildu piesardzības pasākumu iespējams atslēgt WPS funkciju, ja tā netiek izmantota. Tomēr jāņem vērā, ka paroles nomaiņa vien šo ievainojamību nenovērš.