Atvaļinājumu sabojā laikapstākļi? Nekreņķējies, jo "Airbnb" piedāvās kompensāciju par lietainajām dienām
Ilgi gaidītais atvaļinājums var sagādāt pamatīgu vilšanos, ja saulainu dienu vietā sagaida vien nebeidzamas lietavas. Lai mazinātu nepatīkamās sajūtas par sabojātu atvaļinājumu, naktsmītņu rezervēšanas platforma “Airbnb” ieviesusi jaunu iespēju – apdrošināšanu, kas paredz kompensāciju par lietainām atvaļinājuma dienām.
Jaunais pakalpojums ir paredzēts kā izvēles iespēja, ko var pievienot naktsmītnes rezervācijai. Šī opcija pagaidām pieejama desmit Eiropas valstīs: Austrijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē, Polijā, Spānijā un Zviedrijā.
Apdrošināšanu nodrošina uzņēmums “Chubb”. Atkarībā no konkrētās polises nosacījumiem ceļotāji par lietainu dienu var saņemt no 50 līdz pat 1000 eiro. Lai pienāktos kompensācija, laikā no plkst. 8.00 līdz 20.00 naktsmītnes atrašanās vietā nokrišņu daudzumam jāsasniedz vismaz 1,5 milimetrus stundā. Noteikumu detaļas un izmaksu apmērs dažādās valstīs atšķirsies.
Būtiski, ka ceļotājiem nebūs pašiem jāpierāda, cik stipri lijis. Nokrišņu daudzums tiks uzraudzīts, izmantojot tādu organizāciju kā NASA, Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra un ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes datus. Ja būs izpildīti apdrošināšanas nosacījumi, ceļotājs saņems attiecīgu paziņojumu.
“Airbnb” pārstāvis Džastins Brauzs norāda, ka lietus var sabojāt ilgi gaidītā ceļojuma noskaņu, taču tam nevajadzētu noteikt visu atvaļinājuma pieredzi. Uzņēmums cer, ka jaunā iespēja ļaus ceļotājiem mazāk uztraukties par neparedzamiem laikapstākļiem.
Līdzīgu pakalpojumu jau piedāvā arī uzņēmums “WeatherPromise”, kas apdrošina ceļojumus pret pārmērīgu nokrišņu daudzumu. Arī šajā gadījumā kompensāciju iespējams saņemt automātiski, ja lietus pārsniedz polisē noteikto robežu.