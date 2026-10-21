Kāpēc starptautisks investors saskata labākas iespējas ārpus Rīgas?
"Mēs apzināmies demogrāfiskās tendences un iekšējo migrāciju, taču nereti ir izdevīgāk būt labākā veikala īpašniekam Gulbenē, Madonā vai Bauskā nekā ieguldīt viduvējā īpašumā Rīgā, Viļņā vai Tallinā," saka Nuve Partners līdzdibinātājs Lauri Henno. Baltijas mazumtirdzniecības nekustamā īpašuma tirgū uzņēmums darbojas kopš 2017. gada. Pērn tas iegādājās tirdzniecības centrus 11 Latvijas pilsētās un šobrīd meklē jaunas izaugsmes iespējas.
Neskatoties uz pieaugošo klātbūtni tirgū, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, visticamāk, par Nuve Partners nekad nav dzirdējuši. Tomēr daudzi no viņiem ir apmeklējuši kādu no uzņēmuma īpašumā esošajiem tirdzniecības centriem. Visā Baltijā uzņēmuma portfelī ietilpstošajos objektos kā galvenie nomnieki parasti ir tādi labi zināmi pārtikas mazumtirdzniecības tīkli kā Rimi, Maxima un Selver, kā arī dažādi mazāki veikali un pakalpojumu sniedzēji.
Lai arī plašākai sabiedrībai uzņēmums ir salīdzinoši maz zināms, Nuve Partners ir izaudzis par vienu no vadošajiem Baltijas mazumtirdzniecības nekustamā īpašuma investoriem, kura aktīvu portfeļa vērtība sasniedz aptuveni 135 miljonus eiro. Uzņēmums bieži ir viens no pirmajiem investoriem, pie kura vēršas, kad Baltijā pārdošanā nonāk nozīmīgi mazumtirdzniecības īpašumi.
Uzņēmums pārvalda arī institucionālo investoru līdzekļus, tostarp lielāko Ziemeļvalstu banku pensiju fondu ieguldījumus, tādējādi tā darbība netieši ir saistīta ar miljoniem cilvēku visās Baltijas valstīs.
Varētu šķist, ka tik liela mēroga investors koncentrējas uz prestižākajiem īpašumiem Rīgā, Tallinā un Viļņā. Tomēr Nuve Partners jaunākais ieguldījums, ko pirmo reizi finansēja Rietumu Banka, bija Rimi enkurnomnieku tirdzniecības centru iegāde Rīgā, Jūrmalā, Ādažos, Bauskā, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Olainē, Valmierā un Ventspilī.
"Mēs visi ēdam katru dienu, tādēļ pārtikas veikali ir stabils bizness un labs ilgtermiņa ieguldījums. Taču nepietiek tikai nopirkt īpašumu, iekasēt nomas maksu un par to aizmirst. Cilvēki nāk pēc piena un citām ikdienas precēm, un to mēs būtiski ietekmēt nevaram. Taču arvien svarīgāka kļūst pati ēka, tās apkārtējā vide un tas, kā tā iekļaujas vietējā kopienā - arī ārpus lielākajām pilsētām," saka Lauri Henno.
Kāpēc reģioni?
Lai gan pēdējos gados mazumtirdzniecības nekustamais īpašums ir bijis viens no spēcīgākajiem segmentiem Baltijas komerciālā nekustamā īpašuma tirgū, tā nav bijis vienmēr.
Lauri Henno atceras, ka jau ap 2017. gadu, vēl pirms Covid-19 pandēmijas, nozares profesionāļi raizējās par to, kā Lidl ienākšana tirgū un e-komercijas attīstība varētu ietekmēt mazumtirdzniecības nozari.
Tomēr, viņaprāt, pārtikas veikali pierādīja savu noturību, veiksmīgi pārdzīvojot gan pandēmiju, gan tai sekojošo gadu ekonomiskos izaicinājumus. No investoru skatpunkta dažādos laikos par pievilcīgākajām aktīvu klasēm Baltijā ir uzskatīti dzīvojamie, loģistikas, biroju un industriālie īpašumi, taču tieši mazumtirdzniecības segmenta stabilitāte vienmēr ir bijusi pievilcīga ilgtermiņa investoriem.
Tieši šī stabilitāte, lai arī no malas tas var šķist paradoksāli, pamudināja Nuve Partners meklēt ieguldījumu iespējas ārpus Rīgas - Latvijas lielākā un konkurētspējīgākā nekustamā īpašuma tirgus.
"Būsim godīgi - mūsu biznesa pamatā ir matemātika. Tieši tādēļ Latvijā ārpus galvaspilsētas bieži iespējams atrast pievilcīgākas investīciju iespējas - ar zemākām iegādes cenām, mazāku konkurenci un labu ilgtermiņa atdevi. Mēs labi apzināmies demogrāfiskās tendences, taču šādas pārmaiņas notiek gadu desmitu laikā. Savukārt labs veikals labākajā vietā Madonā, Bauskā vai Olainē bieži vien ir vērtīgāks ieguldījums nekā īpašums kādā Rīgas rajonā. Protams, galvaspilsētas nodrošina lielāku likviditāti, taču mēs koncentrējamies uz stratēģiski nozīmīgiem īpašumiem ar ilgtermiņa nomas līgumiem un pakalpojumiem, kas vietējām kopienām ir nepieciešami katru dienu," skaidro Lauri Henno.
Viņš ir optimistiski noskaņots arī par Latvijas ekonomikas attīstību, tostarp reģionos. Pēc viņa domām, pēdējos gados Latvija ir kļuvusi par aktīvāko Baltijas valsti ārvalstu tiešo investīciju piesaistē. Tāpat pašvaldības arvien labāk apzinās, ka uzņēmējdarbības attīstība un ekonomiskā izaugsme ir cieši saistīta ar vietējo kopienu labklājību.
No investora skatpunkta Latvija šobrīd piedāvā arī pievilcīgākas īpašumu cenu iespējas nekā Igaunija un īpaši Lietuva.
Lauri Henno norāda, ka Baltijas sabiedrības ir kļuvušas prasīgākas, tādēļ nekustamajiem īpašumiem jāattīstās līdzi arī ārpus lielajām pilsētām. Mūsdienās tirdzniecības telpām jābūt pievilcīgām, sakoptām un labi apgaismotām, savukārt energoefektivitāte vairs nav priekšrocība, bet gan pašsaprotams standarts.
"Visā Baltijas portfelī nepārtraukti meklējam iespējas ieviest zaļās enerģijas risinājumus, elektroauto uzlādes infrastruktūru, uzlabot savienojamību un īstenot citus uzlabojumus. Ar to vien, ka esi iznomātājs, vairs nepietiek. Jāpalīdz saviem nomniekiem attīstīt viņu biznesu. Vienlaikus jābūt aktīvai vietējās kopienas daļai, jāizprot tās vajadzības un jāveido vide, kurā cilvēki vēlas uzturēties. Tā ir mūsu stratēģijas būtība Baltijā – apmierināti klienti nozīmē apmierinātus nomniekus, bet tas savukārt nozīmē apmierinātus investorus," saka Lauri Henno.
Bankas loma
Lai gan Nuve Partners ir pieejams gan institucionālais, gan privātais kapitāls, uzņēmums aktīvi izmanto arī banku finansējumu, lai paātrinātu sava portfeļa izaugsmi.
Nesen īstenotā aptuveni 9000 kvadrātmetru mazumtirdzniecības platību iegāde 11 Latvijas pilsētās bija pirmais darījums, ko finansēja Rietumu Banka – lielākā vietējā kapitāla biznesa banka Latvijā. Lauri Henno uzsver, ka bankas finansējums ļauj uzņēmumam augt daudz straujāk.
"Bez banku finansējuma mūsu portfelis šodien, visticamāk, būtu uz pusi mazāks. Protams, aizņēmumiem ir sava cena, taču bankas kapitāls ļauj mums daudz ātrāk izmantot tirgus iespējas, un tas ir efektīvs izaugsmes instruments. Mēs augstu novērtējām arī Rietumu Bankas partnerisko pieeju visā darījuma procesā," norāda Lauri Henno.
Viņš piebilst, ka banku prasības un procedūras kopumā ir līdzīgas, un sadarbība ar Rietumu Banku nav bijusi sarežģītāka nekā ar citiem finansētājiem. Vienlaikus bankas pieredze pārrobežu darījumos, kompetence visā Baltijā un izpratne par vietējiem tirgiem izrādījās būtiska priekšrocība.
"Mēs vienmēr izvērtējam vairāku banku piedāvājumus, taču pirmā sadarbība ar Rietumu Banku bija ļoti veiksmīga. Esmu pārliecināts, ka līdz ar jaunām investīciju izredzēm mums būs vēl daudz iespēju sadarboties," saka Nuve Partners pārstāvis.
Runājot par nākotni, Lauri Henno apstiprina, ka uzņēmums plāno turpināt paplašināt savu portfeli, saglabājot fokusu uz stabilu naudas plūsmu ģenerējošiem mazumtirdzniecības īpašumiem.
"Mums ir daudz potenciālu iegādes mērķu visā Baltijā, īpaši Latvijā. Redzam, ka vietējais kapitāls kļūst arvien spēcīgāks un nobriedušāks, un daļa investoru jau raugās arī uz tādiem tirgiem kā Polija. Taču mūsu lielākā priekšrocība ir tieši Baltijas tirgus pārzināšana. Mēs ticam šīm valstīm, tādēļ ceru, ka jauni paziņojumi par mūsu ieguldījumiem ir tikai laika jautājums – gan lielākajās pilsētās, gan ārpus tām," rezumē Lauri Henno.