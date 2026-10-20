Plaši "Google" pakalpojumu darbības traucējumi otrdien ietekmējuši "Revolut" un citu servisu pieejamību
Tehnoloģiju giganta “Google” mākoņpakalpojumus “Google Cloud” otrdien skāruši nopietni darbības traucējumi, kas ietekmējuši arī vairākus Eiropā populārus servisus. Par problēmām ziņojušas bankas, tostarp “Revolut”, kā arī citas digitālās platformas.
"Google" skaidro, ka traucējumi konstatēti “Google Cloud” datu centrā Londonā. Uzņēmums apstiprinājis, ka vairākiem tā mākoņskaitļošanas pakalpojumiem novērojamas periodiskas tīkla problēmas, kas var apgrūtināt to darbību.
Saskaņā ar vietnes “Downdetector” datiem saņemti vairāki simti ziņojumu par problēmām. Tās skārušas Lielbritānijas bankas “Lloyds” un HSBC, nekustamo īpašumu portālu “Rightmove”, kā arī pasta pakalpojumu uzņēmumu “Royal Mail”. Par vairāku savu pakalpojumu darbības traucējumiem ziņojusi arī banka “Revolut”, kuras pakalpojumus izmanto arī Latvijas iedzīvotāji.
“Google” norāda, ka turpina izmeklēt notikušo. Pagaidām uzņēmums ne atklājis traucējumu cēloni, ne precizējis, kad visu pakalpojumu darbība varētu pilnībā tikt atjaunota.