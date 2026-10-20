Latvija gatavo jaunu ieroci telefonkrāpniecības ierobežošanai - par pārkāpumiem draudēs piecciparu sods
Lai ierobežotu telefonkrāpniecību, Latvijā plānots ieviest obligātu tā dēvēto “SIM-box” sistēmu reģistrāciju. Šādas iekārtas ļauj vienlaicīgi izmantot lielu skaitu SIM karšu un veikt automatizētus zvanus vai izsūtīt īsziņas, tādēļ tās nereti nonāk arī krāpnieku rokās.
Satiksmes ministrijas sagatavotie grozījumi Elektronisko sakaru likumā paredz, ka turpmāk “SIM-box” sistēmas būs jāreģistrē pirms to lietošanas. Nereģistrētu iekārtu izmantošana būs aizliegta, izņemot atsevišķus valdības noteiktus gadījumus. Ministrijā skaidro, ka pašlaik nav vienotas informācijas par šādām iekārtām un to lietotājiem, tāpēc tiesībsargājošajām iestādēm ir grūtāk atklāt krāpnieciskas darbības. Vienlaikus “SIM-box” sistēmām ir arī likumīgi izmantošanas veidi, tādēļ pilnībā aizliegt tās nav plānots.
Par jauno kārtību būs atbildīgs uzņēmums “Elektroniskie sakari”, kas uzraudzīs iekārtu reģistrāciju un ziņos policijai par konstatētajiem pārkāpumiem. Savukārt mobilo sakaru operatoriem būs jāveic pasākumi, lai atklātu krāpniecībā izmantotas sistēmas, un nepieciešamības gadījumā tie varēs ierobežot attiecīgo sakaru pakalpojumu sniegšanu.
Savukārt par nereģistrētas “SIM-box” sistēmas izmantošanu fiziskām personām paredzēts brīdinājums vai naudas sods no 70 līdz 3500 eiro, bet uzņēmumiem – no 350 līdz 14 000 eiro.
Pagaidām tās ir tikai plānotas izmaiņas, kas ietvertas Satiksmes ministrijas sagatavotajā likumprojektā. To mērķis ir atvieglot krāpniecībā izmantoto iekārtu atklāšanu un ierobežot iespējas tās izmantot nelikumīgām darbībām.