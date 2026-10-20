Tiesa apstiprina vēl 35 miljonu eiro piešķiršanu "airBaltic" glābšanai
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa pirmdien apstiprināja atlikušās pirmās finansējuma "debtor-in-possession" (DIP) daļas 35 miljonu eiro apmērā piešķiršanu Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic", informēja "airBaltic" pārstāvis Augusts Zilberts.
Līdz šim uzņēmums jau bija saņēmis 140 miljonus eiro, un līdz ar šo lēmumu pirmā finansējuma daļa 175 miljonu eiro apmērā ir apstiprināta pilnā apmērā.
Zilberts skaidroja, ka šis ir tā dēvētais DIP finansējums jeb aizdevums, kas paredzēts uzņēmuma ikdienas darbības un likviditātes nodrošināšanai finanšu saistību restrukturizācijas laikā. Kopējais plānotais finansējums ir līdz 350 miljoniem eiro, un nākamās finansējuma daļas būs pieejamas pakāpeniski, izpildot papildu nosacījumus un saņemot nepieciešamos tiesas lēmumus.
Pirmdienas sēdē tiesa izskatīja arī citus ar restrukturizācijas procesu saistītus jautājumus. Tika arī apstiprināta iespēja turpināt izmantot esošos bankas kontus un maksājumu sistēmas Eiropā, kā arī piesaistīt nepieciešamos juridiskos un finanšu konsultantus. Šie lēmumi ļauj nodrošināt uzņēmuma ikdienas darbības nepārtrauktību un turpināt restrukturizācijas procesu.
Tiesas pagaidu rīkojumā teikts, ka "airBaltic" pirmā DIP finansējuma daļa būs 175 miljoni eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem eiro. Pieeja nākamajām 125 miljonu un 50 miljonu eiro finansējuma daļām būs atkarīga no papildu tiesas lēmumiem un restrukturizācijas nosacījumu izpildes.
Uzņēmumam būs arī jāievēro DIP finansējuma līgumā noteiktie minimālās likviditātes rādītāji, pēc pirmās finansējuma daļas saņemšanas paredzot uzturēt vismaz 10 miljonu eiro naudas atlikumu, bet pēc otrās finansējuma daļas saņemšanas - vismaz 20 miljonu eiro atlikumu.
Viens no restrukturizācijas grafikā noteiktajiem nosacījumiem ("milestones") paredz, ka 80 dienu laikā kopš "Chapter 11" procesa sākšanas jeb līdz šā gada decembra sākumam "airBaltic" jānoslēdz konfidencialitātes līgumi (NDA) ar vismaz diviem potenciāliem kapitāla investoriem.
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Savukārt 100 dienu laikā jeb aptuveni līdz 23. decembrim "airBaltic" ir jāpanāk vienošanās ar "airBaltic" lidmašīnu līzinga devējiem, "Pratt&Whitney", "Airbus", "Lufthansa", kā arī jāiesniedz veiktspējas uzlabošanas plāns, kas parāda, kā uzņēmums uzlabos darbību un samazinās izmaksas. Tāpat 100 dienu laikā jāiesniedz reorganizācijas plāns, kas paredz pilnu DIP atmaksu.
Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu finansējumu (DIP) uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā. No saņemtajiem 140 miljoniem eiro "airBaltic" 78,925 miljonus eiro izmantoja, lai izpirktu astoņas lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Finansējuma piesaisti organizējis SVP, un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā arī būs papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
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Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Vienlaikus obligacionāru grupa "Ad Hoc Group" un privātie obligacionāri tiesā iesnieguši iebildumus pret DIP finansējuma nosacījumiem un iespējamo ietekmi uz obligāciju turētāju nodrošinājumu.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
Izejot no šī procesa, gala rezultāts būs tā dēvētais reorganizācijas plāns, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.