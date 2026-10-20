Traucēta “Revolut” darbība visā pasaulē: klienti ziņo par problēmām ar maksājumiem
Otrdienas rītā finanšu platformu "Revolut" skārušas plašas tehniskas problēmas, kuru dēļ miljoniem klientu Lielbritānijā, Eiropā un citur pasaulē netiek klāt saviem līdzekļiem. Cilvēki soctīklos ceļ trauksmi par to, ka veikalos nedarbojas norēķinu kartes, tāpat nav iespējams izmantot bankas aplikāciju.
Kā liecina informācija vietnē "Downdetector" un ieraksti sociālajos tīklos "X" un "Reddit", sūdzību skaits sāka strauji pieaugt jau no pulksten 7.00 rītā. Problēma ir globāla, un tā ietekmē miljoniem "Revolut" klientu vairākās valstīs.
Cilvēki veikalos, degvielas uzpildes stacijās un sabiedriskajā transportā nevar norēķināties nedz ar fiziskajām, nedz virtuālajām "Revolut" kartēm – termināļi maksājumus vienkārši atsakās pieņemt. Mēģinājumi atvērt bankas lietotni ir nesekmīgi, jo sistēma neļauj ielogoties un ziņo par kļūdu. Tiem nedaudzajiem lietotājiem, kuriem tomēr izdodas iekļūt lietotnē, nav iespējams veikt naudas pārskaitījumus, turklāt nedarbojas arī iekšējais klientu atbalsta čats.
Lietotāji sašutuši
Interneta forumos, īpaši platformā "Reddit", uzvirmojusi pamatīga sašutuma vētra. Lietotājus saniknojis fakts, ka "Revolut" oficiālā lapa, kas paredzēta tehniskā stāvokļa atspoguļošanai, ilgstoši rādīja, ka visas sistēmas darbojas bez traucējumiem. Kamēr realitātē pakalpojumi nebija pieejami, uzņēmuma uzturētais "statusa indikators" spītīgi rādīja, ka viss ir kārtībā. Vēlāk atklājās, ka avārija bijusi tik nopietna, ka nobrukusi arī pati lapa, kurai par šādiem traucējumiem būtu jābrīdina klienti.
Reaģējot uz milzīgo sūdzību apjomu, uzņēmums beidzot nācis klajā ar paziņojumu: "Mēs šobrīd saskaramies ar pakalpojumu traucējumiem, kas ietekmē vairākas funkcijas. Inženieru komanda aktīvi strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pilnu servisu."
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Kamēr sistēmu darbība nav atjaunota, iedzīvotājiem ieteicams norēķiniem izmantot skaidru naudu vai citu banku izdotās maksājumu kartes.