Tava seja var atklāt biedējošu patiesību par veselību - zinātnieki izstrādājuši MI rīku, kas analizē cilvēka dzīvildzi
Vai pēc cilvēka sejas iespējams noteikt, cik smagi viņš ir slims un kādas ir viņa izredzes izdzīvot? ASV zinātnieki izstrādājuši mākslīgā intelekta (MI) rīku, kas, analizējot vienu sejas fotogrāfiju, spēj novērtēt vēža pacientu veselības stāvokli un prognozēt viņu dzīvildzi.
Jaunais MI rīks “FaceSurvival” apmācīts, izmantojot miljoniem veselu cilvēku sejas attēlu un aptuveni 35 000 vēža pacientu fotogrāfiju. Analizējot sejas vaibstus, MI meklē pazīmes, kas varētu liecināt par cilvēka fizisko stāvokli un slimības progresu. Pētnieki atklājuši, ka īpaši nozīmīga informācija slēpjas zonā zem acīm un ap degunu.
Tehnoloģija testēta, izmantojot dažāda vecuma vēža pacientu attēlus, tostarp cilvēku, kuru slimība bija izplatījusies kaulos vai smadzenēs. Pētnieki norāda, ka sejas analīze varētu sniegt papildu informāciju par pacienta spēju izturēt intensīvu ārstēšanu, piemēram, operāciju, staru terapiju vai medikamentu kursu.
Vienlaikus zinātnieki izstrādā vēl vienu MI rīku "FaceAge", kas pēc sejas fotogrāfijas mēģina noteikt cilvēka bioloģisko vecumu. Atšķirībā no pasē norādītā vecuma tas raksturo organisma novecošanos. MI īpašu uzmanību pievērš grumbām ap muti, pieri un acīm, kā arī vaigu un deniņu zonai. Pētnieki atgādina, ka novecošanos var paātrināt arī smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana un citi kaitīgi ieradumi.
Pētījuma vadītājs, Bostonas slimnīcu tīkla “Mass General Brigham” ārsts Raimonds Maks uzsver, ka šo tehnoloģiju mērķis nav aizstāt ārstus. Tās paredzētas kā rīks, kas nākotnē varētu palīdzēt precīzāk izvērtēt pacienta veselības stāvokli un pieņemt lēmumus par ārstēšanu.
Tomēr eksperti aicina nesteigties ar secinājumiem. Abas tehnoloģijas vēl ir izstrādes stadijā un tās jāpārbauda daudz plašākā pacientu lokā, tostarp dažādu etnisko grupu pārstāvjiem. Sari Universitātes profesors Miroslavs Bobers uzsver, ka rezultāti ir daudzsološi, taču pagaidām šādus rīkus izmantot slimnīcās vēl ir pāragri. Turklāt spēja prognozēt slimības iznākumu nenozīmē, ka mākslīgais intelekts spēj arī izskaidrot tā cēloņus.