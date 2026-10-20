Latvijā norisinās līdz šim vērienīgākais NATO jauno tehnoloģiju eksperiments
Šonedēļ Latvijā sākusies NATO jauno aizsardzības tehnoloģiju eksperimentu un izmēģinājumu sērija.
Paralēli aktivitātes notiek trīs virzienos, proti, eksperimenti un tehnoloģiskie testi jaunākās paaudzes sakaru risinājumos jeb Digitālā mugurkaula eksperiments (DiBaX 2026), pretdronu spēju attīstības virziens, kas ietver sensoru un efektoru testus (LCI-X, Layered Counter UAS Initiative) un testi dziļā trieciena spēju attīstībai (NGT, Next Generation Targeting).
Eksperiments norisinās gan militārajā bāzē "Ādaži", kur tas notiek kopš 2022. gada, gan militārajā bāzē "Sēlija", piesaistot teju trīsreiz vairāk partneru nekā iepriekš un ievērojami paplašinot operatīvo un tehnoloģisko mērogu.
"DiBaX 2026" mērķis ir testēt digitālo infrastruktūru savienojumā ar dažādām aizsardzības tehnoloģijām, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu tehnoloģiju darbību NATO operācijās. Šogad programma paplašināta, koncentrējoties uz sensoru un efektoru integrāciju, ar īpašu uzsvaru uz sensoru spējām, kas nepieciešamas, lai atklātu, identificētu un reaģētu uz jauniem draudiem. Šie elementi kopā ļaus veikt eksperimentus visā mūsdienu aizsardzības spēju ķēdē – no draudu noteikšanas līdz ātrākai un pamatotākai lēmumu pieņemšanai un efektīvai aizsardzības reakcijai.
2026. gada aktivitātes ietver eksperimentālus lauka testus, tīkla infrastruktūras izmēģinājumus un integrētus scenārijus, kuros iesaistīti sensori, sakaru un bezpilota sistēmas, lēmumu atbalsta rīki un spējas aizsardzībai pret bezpilotu gaisa kuģiem.
Eksperimentā kopā ar sabiedroto valstu bruņoto spēku pārstāvjiem piedalās teju 100 aizsardzības industrijas uzņēmumi no vairāk kā 20 valstīm.
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"DiBaX eksperimenta norise Latvijā jau piekto gadu pēc kārtas apliecina mūsu spēju uzņemt un nodrošināt vidi jaunāko aizsardzības tehnoloģiju testēšanai un pilnveidei dažādos apstākļos. Šī pieredze ļauj ne tikai pārbaudīt inovatīvus digitālos risinājumus reālistiskiem operacionālajiem apstākļiem pietuvinātā vidē, bet arī stiprināt sadarbību ar NATO sabiedrotajiem un veicināt tehnoloģiju savietojamību," uzsver aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Arī šogad galvenais tehnoloģiju integrators un viens no digitālā eksperimenta organizatoriem ir LMT Defence, kas eksperimentam nodrošina kritisko infrastruktūru, tehnisko zināšanu bāzi un cita veida atbalstu.
"DiBaX 2026" vada NATO Sabiedroto transformācijas pavēlniecība (ACT – Allied Command Transformations) sadarbībā ar Latvijas Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un LMT Defence.
Eksperiments noslēgsies oktobra beigās ar pasākumu "NATO FUSE", kura mērķis ir praktiski pārbaudīt un pilnveidot jaunus tehnoloģiskos risinājumus, iesaistot gan militāros pārstāvjus, gan aizsardzības industriju, lai tos ātrāk integrētu NATO spēju attīstībā un nodrošinātu to savietojamību starp sabiedrotajiem.