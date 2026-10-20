“Ryanair” vadītājs brīdina par strauju aviobiļešu cenu kāpumu
Eiropas lielākās zemo cenu aviokompānijas “Ryanair” vadītājs Maikls O'Līrijs brīdinājis, ka 2027. gadā aviobiļetes varētu kļūt ievērojami dārgākas. Vienlaikus viņš asi kritizējis Eiropas Savienības aviācijas nodokļu politiku un Eiropas Komisijas prezidenti Urzulu fon der Leienu, kuru nosaucis par „nekam nederīgu”.
Intervijā “Euronews” O'Līrijs pārmetis Eiropas Savienības (ES) līderiem, ka tie runā par Eiropas konkurētspējas uzlabošanu, taču praksē ievieš noteikumus, kas sadārdzina lidojumus. Viņaprāt, īpaši netaisnīga ir situācija, kurā Eiropas aviokompānijām jāmaksā vides nodevas, bet daudziem tālajiem starptautiskajiem reisiem piemēroti atšķirīgi nosacījumi. „Ja jūs nopietni domājat par konkurētspēju, aplieciet amerikāņus ar nodokli, kad viņi nolaižas Eiropā,” paziņojis O'Līrijs. Viņš uzskata, ka vienādi nodokļi būtu jāpiemēro visiem lidojumiem, kas izlido vai ielido Eiropā, neatkarīgi no aviokompānijas izcelsmes valsts.
Vienlaikus “Ryanair” jau samazina savu darbību Beļģijā. Šajā ziemas sezonā aviokompānija plāno samazināt piedāvājumu par vienu miljonu sēdvietu un pārtraukt 20 maršrutus. Šāds lēmums pieņemts pēc Beļģijas valdības plāniem paaugstināt aviopasažieru nodokli no diviem līdz septiņiem eiro par biļeti. Līdzīga situācija ziemas sezonā gaidāma arī Baltijas valstīs. Lietuvā un Igaunijā “Ryanair” šoziem samazinās pieejamo sēdvietu skaitu par 25%. Tikmēr Latvijā situācija ir pretēja – lidojumu skaits no Rīgas mazliet pieaugs.
Aviokompānija šīs atšķirības skaidro ar lidostu nodevu. O'Līrijs norādījis, ka lidmašīnas tiek pārvietotas uz valstīm, kurās aviokompānijām ir izdevīgāk strādāt. Viņš īpaši kritizējis Beļģiju, Franciju un Vāciju, uzskatot, ka šo valstu nodokļu politika apgrūtina aviācijas nozares konkurētspēju.
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Tomēr lielākās bažas pasažieriem varētu radīt nepatīkamā prognoze par biļešu cenām. “Ryanair” šogad degvielas cenu ir iepriekš fiksējis aptuveni 67 ASV dolāru apmērā par barelu, tādējādi pasargājot sevi no pašreizējā naftas cenu kāpuma. Taču nākamgad tas mainīsies, O'Līrijs pieļauj, ka degvielas izmaksas varētu pat dubultoties. „Nav šaubu, ka 2027. gadā aviobiļešu cenas ievērojami palielināsies daudz augstāku naftas cenu dēļ,” brīdinājis “Ryanair” vadītājs. Vienlaikus viņš uzsvēris, ka aviokompānija neplāno ieviest atsevišķas degvielas piemaksas.