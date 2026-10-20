VIDEO: kad vasaras riepas jāmaina pret ziemas? Eksperti nosauc piemērotāko brīdi
Pēc pirmajām aukstajām naktīm autovadītāji arvien aktīvāk steidz mainīt vasaras riepas pret ziemas riepām, un autoservisos jau pieaug klientu skaits.
Lai gan dienās vēl saglabājas salīdzinoši silts laiks, satiksmes drošības eksperti brīdina par apledojuma risku agrās rīta stundās un iesaka riepu nomaiņu neatlikt uz pēdējo brīdi, vēsta 360TV Ziņas.
Pēc pirmās aukstās nakts, riepu meistaru noslodze pieauga apmēram līdz 40%. “Drusciņ jau cilvēki sāk kustēties. Pirmā aktivitāte bija pagājušo nedēļu. Ar šo rītu mēs jau jūtam nelielu pieplūdumu, Tā teikt, kad mēs sākam skrāpēt jau to logu, tad jau cilvēki sarosās. Apzinīgākie ķeras klāt ātri. Bet, kā rāda mūsu prakse, apmēram puse visu atstāj uz novembra beigām. Ja mūs tie laika apstākļi nepārsteidz,” saka “Riepu Garāža” pārstāvis Kristaps Seržants.
Pirmie vasaras riepas pret ziemas mainīt dodas tie, kam tās ir līdzi. Kā arī klienti, kuri grib nopirkt jaunas, un viņiem ir nepieciešams speciālista padoms. Speciālisti iesaka riepas mainīt tajā brīdī, kad pašam gribas uzvilkt cimdus. Bet CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis iesaka sekot līdzi laika ziņām, jo gaisa temperatūra Zosēnos un Ventspilī var krasi atšķirties.
“Ja tajās pāris nedēļās izskatās tā, ka būs tie mīnusi, vai jau ļoti tuvojas nullei naktī, tad tas ir īstais brīdis mainīt riepas. Ja mēs skatāmies uz vispārējo statistiku, pēdējos 10 gados, kad ir sācies apledojums, tas ir kritiskais brīdis jau. Nevis kaut kur lokāli, bet jau pa visu Latviju. Tas ir aptuveni 3-4 dienas no valsts svētkiem. Tātad, līdz valsts svētkiem visiem būtu jābūt nomainītām riepām kaut vai atbilstoši statistikai,” norāda Irbītis.
Taču var riepas mainīt arī ātrāk. Speciālisti atspēko bažas par to, ka ziemas riepas var sabojāt, braucot pa sausu asfaltu pluss grādos.
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“Mēs esam testējuši riepas. Ja temperatūra zemāka zem tiem 10 grādiem, neko jūs traku tām riepām nenodarīsiet. Ja pāris simti, varbūt tūkstoši kilometru nobraukti, līdz tam laikam, kad varētu mainīt –nekas nenotiks. Mums nav tā, ka tā temperatūra pēkšņi uzlec atkal vasarīga,” atzīst Seržants. Gan meistariem, gan arī pašiem autovadītājiem būtu daudz ērtāk riepas nomainīt laikus, kamēr servisos vēl neveidojas rindas.