Tehnoloģijas dara brīnumus: ārsti vīrieša acī implantē viņa paša zobu un pēc 20 gadiem atjauno redzi
Ārsti Kanādā veikuši vienu no dīvainākajām operācijām medicīnas vēsturē. Mediķiem izdevies atjaunot redzi vīrietim, kurš teju 20 gadus bija gandrīz akls. Turklāt tas paveikts ar neparastu metodi – viņa acī implantējot paša zobu.
34 gadus vecajam Brentam Čepmenam veikta reta operācija, kuras laikā viņa acī implantēts īpaši apstrādāts zobs ar mākslīgo lēcu. Vīrietim redzes problēmas sākās 13 gadu vecumā, kad pēc pretsāpju medikamenta ibuprofēna lietošanas viņam attīstījās smaga alerģiska reakcija – Stīvensa–Džonsona sindroms. Tā izraisīja plašus ādas un acu bojājumus, un zēns 27 dienas pavadīja komā. Infekcijas dēļ viņš zaudēja kreiso aci, bet labajā redze bija stipri pasliktinājusies.
Turpmāko divdesmit gadu laikā vīrietim veiktas gandrīz 50 operācijas, tostarp vairākas radzenes transplantācijas. Tomēr neviena no tām nedeva cerēto rezultātu, jo pārstādītie audi nespēja pilnvērtīgi sadzīt. Cerību atgūt redzi deva reta procedūra, ko dēvē par tooth-in-eye jeb zoba implantēšanu acī. Ķirurgi izņēma vienu no Čepmena zobiem kopā ar nelielu kaula daļu, to īpaši apstrādāja un ievietoja tajā mākslīgu optisko lēcu. Vispirms šo konstrukciju uz vairākiem mēnešiem implantēja pacienta vaigā, lai ap to izveidotos dzīvie audi, bet pēc tam pārstādīja acī.
Operācija norisinājās vairākos posmos. Februārī tika izņemts zobs, jūnijā tas tika implantēts acī, bet augustā ārsti veica pēdējo korekciju. Rezultāts izrādījās pārsteidzošs: Čepmens atguva gandrīz normālu redzi un pirmo reizi pēc daudziem gadiem spēja skaidri saskatīt apkārtējo pasauli.
Pirmais skats, ko vīrietis ieraudzīja pēc operācijas, bija Vankūveras panorāma no ārsta kabineta 16. stāvā. Īpaši emocionāls bijis brīdis, kad viņš pirmo reizi divdesmit gadu laikā spējis ieskatīties ārstam acīs. Tagad Čepmens priecājas par iespēju redzēt savus mazos radiniekus, plāno ceļojumu uz Japānu un cer atgriezties darbā par masāžas terapeitu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ārsti skaidro, ka šādu operāciju veic tikai īpaši smagos gadījumos, kad tradicionāla radzenes transplantācija vairs nav iespējama. Procedūra ir sarežģīta, tā var ilgt vairāk nekā 12 stundas un tiek veikta tikai dažos specializētos centros pasaulē.