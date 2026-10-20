Vai uz elektromobiļiem riepas nodilst ātrāk?
Kā tad ir - vai viena un tā paša modeļa riepas uz elektromobiļa nodils ātrāk? "Dilst ātrāk", apstiprina Mārtiņš Grīnbergs, Goodyear tirdzniecības vadītājs Baltijā, "baterija rada papildus svaru, un griezes moments pieejams ar pirmo pieskārienu pedālim".
Ziemā šis efekts būs jūtams izteiktāk nekā vasarā: Lai izlīdzinātu nobraukumus, Goodyear piedāvā nevis riepas īpaši elektromobiļiem, bet gan tiem pielāgotus modeļus - ar pastiprinātiem bortiem un augstākiem slodzes indeksiem. "Autoražotāji cenšas panākt, lai ar vienu uzlādi varētu nobraukt pēc iespējas daudz kilometru un tā būtu klusāka. Nodilumizturībai ne vienmēr būs priekšroka," tā Mārtiņš Grīnbergs.
Tālāk jautājums no pavisam citas operas - kāpēc mūsdienu ziemas riepām arvien retāk ir asas protektora kantes kā agrāk? Tāpēc, ka tās darbojas tikai dziļā sniegā, bet uz slapja vai sausa asfalta ātri nodilst. Mūsdienās asmalu protektoru funkciju aizstāt bloki un lameles. Tā kā ne tikai elektromobiļiem vien mēdz būt eksotiski un dārgi riepu izmēri.