Viena no lielākajām Latvijas bankām brīdina klientus par jaunu apdraudējumu
Banka “Citadele” brīdina par pēdējās dienās pieaugušo krāpnieku aktivitāti. Ļaundari lietotnē “WhatsApp” veido viltus profilus, uzdodoties par bankas darbiniekiem, tostarp tās vadītāju un drošības dienesta darbiniekiem.
Esiet uzmanīgi!
Banka “Citadele” aicina ikvienu būt piesardzīgam, saņemot negaidītas ziņas no personām, kuras uzdodas par bankas darbiniekiem. Šādas ziņas var būt daļa no krāpnieciskām shēmām, kurās noziedznieki izmanto pazīstamu vai uzticamu cilvēku identitāti, lai iegūtu konfidenciālu informāciju vai panāktu neatļautu darbību veikšanu.
“Izmantojot šos profilus, krāpnieki cenšas sazināties ar klientiem un citām personām, radot iespaidu, ka saziņa notiek bankas vārdā. Atgādinām, ka “Citadele” darbinieki nesazinās ar klientiem lietotnē “WhatsApp” par bankas pakalpojumiem, nepieprasa piekļuves datus, PIN kodus, “Smart-ID” vai internetbankas informāciju, kā arī nelūdz apstiprināt darījumus vai veikt maksājumus,” norāda bankas “Citadele” Krāpšanas novēršanas daļas vadītāja Līga Everte.
Kā rīkoties, saņemot aizdomīgu ziņu?
Bankas eksperte uzsver, ka uz aizdomīgām ziņām no nepazīstamiem tālruņa numuriem nevajadzētu atbildēt. Saziņas lietotnēs redzamais vārds un profila fotogrāfija neapstiprina ziņas sūtītāja identitāti. Tā jāpārbauda, sazinoties ar attiecīgo personu vai uzņēmumu, izmantojot iepriekš zināmu un uzticamu kontaktinformāciju.
Nekādā gadījumā neizpaudiet personisko vai finanšu informāciju, tostarp paroles, autentifikācijas kodus un internetbankas piekļuves datus. Tāpat neveiciet maksājumus un neizpildiet citus norādījumus, kamēr neesat pārliecinājušies, ka pieprasījums patiešām nāk no personas, par kuru uzdodas ziņas sūtītājs.
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Ja saņemat aizdomīgas ziņas lietotnē “WhatsApp”, ziņojiet par tām un bloķējiet krāpniecisko kontu. Banka arī aicina klientus sazināties ar to un informēt par gadījumiem, kad krāpnieki uzdodas par tās darbiniekiem.