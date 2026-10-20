Par nekaunīgu vienošanos un iedzīvošanos uz sērojošo rēķina bargi soda astoņas apbedīšanas firmas
Konkurences padome (KP) par dalību kartelī apbedīšanas nozarē piemērojusi 47 124 eiro sodu astoņiem uzņēmumiem, otrdien preses konferencē informēja KP priekšsēdētāja Ieva Šmite.
KP pieņēmusi lēmumu, konstatējot aizliegtu vienošanos starp deviņiem uzņēmumiem - SIA "ABSocial" un SIA "Rīgas memoriālais centrs", SIA "Flammax", SIA "Krematoriju apvienība", SIA "RR Company", SIA "Terrawood", SIA "Fungi International", kā arī SIA "Sanitārais Transports". Vienlaikus KP konstatēja arī SIA "Nacionālais apbedīšanas dienests" aktīvu iesaisti pārkāpumā, taču uzņēmums kopš 2024. gada izbeidzis darbību, tādēļ pret to lieta netika ierosināta un naudas sods netika piemērots.
Par konstatēto pārkāpumu KP lietas dalībniekiem piemēroja naudas sodus kopā 47 124 eiro apmērā. Naudas sodi noteikti 2% līdz 4,5% apmērā no lietas dalībnieku pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, ņemot vērā to lomu pārkāpumā.
Lielākais naudas sods 22 748 eiro piemērots "Krematoriju apvienība". "ABSocial" un "Rīgas memoriālais centrs", kas vērtēti kā viens tirgus dalībnieks, piemērots 13 980 eiro sods, bet "Flammax"- 7249 eiro sods. "RR Company" piemērots 1047 eiro sods, savukārt "Terrawood", "Fungi International" un "Sanitārais Transports" - katrai 700 eiro sods.
KP konstatēja, ka dalībnieku darbības bija vērstas uz iepirkumu sadali, vienojoties par dalību vai nepiedalīšanos vismaz 13 publiskajos iepirkumos par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu vai mirušo pārvadāšanu ar specializēto autotransportu. KP konstatēja, ka uzņēmumi apmainījās ar komerciāli sensitīvu informāciju, iesniedza aizsega piedāvājumus un nepamatoti atsauca piedāvājumus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Minētos iepirkumus laikposmā no 2020. līdz 2025. gadam organizēja Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, valsts sociālās aprūpes centri, Rīgas pašvaldība un Valsts policija. To kopējā paredzamā līgumsumma sasniedza aptuveni divi miljoni eiro, ieskaitot arī iepirkumus, kas vēlāk tika pārtraukti vai izbeigti.
Jau ziņots, ka KP konstatējusi karteli apbedīšanas nozarē. Par īstenoto konkurences tiesību pārkāpumu uzņēmumiem piemērots naudas sods kopumā vairāk nekā 47 000 eiro apmērā.
KP rīcībā sākotnēji bija informācija, kas liecināja, ka vismaz astoņi uzņēmumi savstarpēji apmainījušies ar komerciāli sensitīvu informāciju, neatļauti vienojušies par dalības noteikumiem un iesnieguši saskaņotus piedāvājumus publisko personu rīkotajos apbedīšanas pakalpojumu iepirkumos, kā arī ar apbedīšanu saistīto pakalpojumu un specializētā autotransporta nodrošināšanas iepirkumos, tā pārkāpjot Konkurences likumā noteikto vienošanās aizliegumu.
Pagājušā gada oktobrī izpētes lietā par iespējamu aizliegtu vienošanos KP veica Konkurences likumā paredzētās procesuālās darbības vairākos uzņēmumos un objektos, kas darbojas apbedīšanas tirgū.
Horizontālas aizliegtas vienošanās jeb karteļi iepirkumos ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, tādēļ par minētā pārkāpuma izdarīšanu tirgus dalībniekiem var tikt piemērots naudas sods līdz 10% no to pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 700 eiro katram, kā arī karteļa dalībniekiem ir liegts piedalīties publiskajos iepirkumos trīs gadus pēc KP lēmuma spēkā stāšanās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
KP iepriekš neizslēdza, ka konkrētajā pārkāpumā ir iesaistījušies arī citi tirgus dalībnieki, pret kuriem KP 2025. gadā nebija ierosinājusi izpētes lietu. Tāpēc KP aicināja tirgus dalībniekus, kas iesaistījušies iespējamā Konkurences likuma pārkāpumā, izmantot Iecietības programmas iespējas, ziņojot par pārkāpumu un tādējādi pretendēt uz pilnu atbrīvojumu no naudas soda vai ievērojamu naudas soda samazinājumu.