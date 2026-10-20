Lukašenko “nedraudzīgās retorikas” dēļ atsakās no Latvijas šprotēm
Baltkrievija pirmdien aizliegusi vairāku preču importu no Latvijas, atsaucoties uz Rīgas "nedraudzīgo retoriku" un "nekonstruktīvo pieeju", ziņo režīma propagandas rupors BELTA.
Atsaucoties uz valdības preses dienestu, BELTA vēsta, ka lēmums attiecas uz plašu Latvijā ražoto preču klāstu, tajā skaitā zivju konserviem un dažādiem rūpniecības izstrādājumiem.
"Šāds lēmums pieņemts saistībā ar to, ka Latvijas puse attiecībās ar Baltkrieviju turpina ieturēt nekonstruktīvu pieeju un nedraudzīgu retoriku," klāsta valdības preses dienests.
Kā ziņots, naktī uz 6. oktobri agresīvi noskaņoti bruņoti vīrieši maskās mēģināja pārvest no Baltkrievijas uz Latviju 20 nelegālos imigrantus. Personas, kas pavadīja migrantus, draudēja Latvijas karavīriem, kas neļāva tiem šķērsot robežu.
Pēc dažām stundām maskoti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā un sabojāja robežas uzraudzības infrastruktūru. Atbildību par incidentu it kā uzņēmās nezināms grupējums, taču eksperti spriež, ka tā drīzāk bija agresorvalstu specdienestu organizēta provokācija.
Savukārt Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko apsūdzēja Latvijas pusi par incidenta inscenēšanu, lai saņemtu naudu no Eiropas Savienības (ES).