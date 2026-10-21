No pazudušām pilsētām līdz dīvainiem tirdzniecības darījumiem: mākslīgais intelekts atklāj gadsimtiem senus noslēpumus par Lielbritānijas vēsturi
Mākslīgais intelekts (MI) palīdzējis vēsturniekiem uzzināt ko vairāk par līdz šim maz pētīto Lielbritānijas jūras tirdzniecību vairāku gadsimtu garumā. Izanalizējot aptuveni 100 000 lappušu senu, ar roku rakstītu dokumentu, pētnieki noskaidrojuši, ar kādām precēm briti tirgojušies, kurp tās veduši un kā veidojušies valsts tirdzniecības sakari.
Sauthemptonas Universitātes pētnieki izmantojuši MI, lai iepazītos ar vēsturiskajiem dokumentiem, kas glabājas Lielbritānijas Nacionālajā arhīvā. Tie aptver laika posmu no 16. līdz 18. gadsimtam, kad Lielbritānija pakāpeniski kļuva par vienu no pasaules ietekmīgākajām lielvarām. Šādu dokumentu izpēte cilvēkiem prasītu vairākus gadus, taču mākslīgais intelekts šo darbu ievērojami paātrinājis.
Pētnieki apmācījuši MI atpazīt senos rokrakstus, kas mūsdienās nereti ir grūti salasāmi. Tādējādi izdevies iegūt informāciju par to, kādas preces tika pārvadātas, no kurienes tās nāca un kur nonāca. Starp izplatītākajām precēm bijušas ogles un alus, taču dokumentos minētas arī neparastākas lietas, kā bērnu rotaļlietas no Ķīnas, aitu zarnas un tā dēvētā Venēcijas teriaka, kas bija ārstniecības līdzeklis, kuram savulaik piedēvēja spēju izārstēt gandrīz jebkuru slimību.
Viens no interesantākajiem atklājumiem saistīts ar Eiropas nozīmi Lielbritānijas tirdzniecībā. Lai gan Britu impērija arvien vairāk paplašināja savu ietekmi citos kontinentos, Eiropa joprojām bija tās galvenais tirdzniecības partneris. Piemēram, 1696. un 1697. gadā Eiropas tirgi veidoja aptuveni 80% no Anglijas reģistrētās ārējās tirdzniecības vērtības.
Senie dokumenti palīdzējuši arī atklāt informāciju par pilsētām un ostām, kas laika gaitā pazudušas no kartes. Viena no tām ir Ravenspurna Austrumjorkšīrā, kas savulaik bija nozīmīga tirdzniecības vieta, bet spēcīgas krasta erozijas dēļ pamazām nonāca Ziemeļjūras varā.
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Pētījuma vadītājs, vēstures profesors Kreigs Lamberts norādījis, ka tik liela dokumentu apjoma apkopošana bijis milzīgs uzdevums, taču mākslīgais intelekts ļāvis darbu paveikt daudz ātrāk. Pētnieki uzsver, ka iegūtie dati palīdz labāk izprast, kā veidojās Anglijas tirdzniecības ceļi un kā valsts pakāpeniski nostiprināja savu ietekmi pasaulē.