"Citadele" brīdina par pastiprinātu krāpnieku aktivitāti: uzmanieties no šādām ziņām "WhatsApp"
Banka Citadele brīdina par pēdējās dienās pastiprināti novērotām krāpnieku aktivitātēm, kuru laikā tiek veidoti viltus profili lietotnē WhatsApp, uzdodoties par bankas darbiniekiem, tostarp bankas vadītāju un bankas drošības funkcijas darbiniekiem.
Citadele aicina ikvienu būt piesardzīgam, saņemot jebkāda veida negaidītas ziņas no personām, kuras uzdodas par uzņēmuma darbiniekiem. Šādas ziņas var būt daļa no krāpšanas shēmām, kurās noziedznieki izmanto sabiedrībā zināmu vai uzticamu personu identitāti, lai iegūtu konfidenciālu informāciju vai panāktu neatļautu darbību veikšanu.
“Izmantojot šos profilus, krāpnieki mēģina sazināties ar klientiem un citām personām, radot iespaidu, ka saziņa notiek bankas vārdā. Atgādinām, ka Citadeles darbinieki nesazinās ar klientiem WhatsApp lietotnē saistībā ar bankas pakalpojumiem, nepieprasa piekļuves datus, PIN kodus, Smart-ID vai internetbankas informāciju, kā arī nelūdz apstiprināt darījumus vai veikt maksājumus,” informē Līga Everte, bankas Citadele krāpšanas novēršanas daļas vadītāja.
Kā rīkoties, saņemot aizdomīgu ziņu?
Bankas eksperte norāda, ka uz aizdomīgām ziņām no nepazīstamiem tālruņa numuriem nevajag atbildēt. Saziņas lietotnēs redzamais personas vārds un fotogrāfija neapliecina ziņas sūtītāja identitāti. To nepieciešams pārbaudīt, sazinoties ar attiecīgo personu vai uzņēmumu, izmantojot iepriekš zināmu un uzticamu kontaktinformāciju. Nekad neizpaudiet personīgo vai finanšu informāciju, tostarp paroles, autentifikācijas kodus, internetbankas piekļuves datus, neveiciet maksājumus un neizpildiet citus norādījumus, pirms neesat pārliecinājušies par pieprasītāja autentiskumu.
Ja saņemat aizdomīgus ziņojumus lietotnē WhatsApp, ziņojiet par tiem un bloķējiet krāpniecisko kontu. Tāpat banka aicina klientus sazināties un sniegt informāciju par gadījumiem, kad krāpnieki izliekas par bankas darbiniekiem.